DE
FR
Abonnieren

Filmte Protestaktion in Kirche
Ehemaliger CNN-Moderator von ICE-Agenten festgenommen

Der ehemalige CNN-Moderator und Journalist Don Lemon filmte am 18. Januar eine Protestaktion gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE in einer Kirche in Minnesota. Nun wurde er am Freitag von ICE-Agenten verhaftet.
Publiziert: 15:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Kommentieren
1/4
Der ehemalige CNN-Moderator und Journalist Don Lemon wurde am Freitagmorgen von ICE-Agenten festgenommen.
Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Darum gehts

  • Don Lemon wurde am 26. Januar 2026 in Los Angeles verhaftet
  • Vorwurf: Verstoss gegen FACE-Gesetz wegen Protestaktion in einer Kirche
  • Lemon war 17 Jahre bei CNN, seit April 2023 ist er unabhängiger Journalist
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

«Es gibt eine Verfassung und einen ersten Zusatzartikel, und es gibt Meinungsfreiheit und Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit», rief der ehemalige CNN-Moderator Don Lemon (59) während einer Protestaktion von Pro-Einwanderungs-Demonstranten in einer Kirche in Minnesota am 18. Januar. Gerichtet war sein Ausruf gegen den Pastor der Cities Church in St. Paul, David Eastwood, welcher die örtliche ICE-Aussenstelle leitet. 

Lemon hatte die Protestaktion für seine Sendung gefilmt. Nun wurde der 59-Jährige am Freitagmorgen von ICE-Agenten in Los Angeles verhaftet, wie «Daily Mail» berichtet. Angeklagt wird er wegen eines Verstosses gegen das sogenannte FACE-Gesetz. Dieses verbietet eine Beeinträchtigung des Rechts auf Religionsausübung. 

Anwalt verteidigt «verfassungsrechtlich geschützte» Arbeit

Lemons Anwalt, Abbe Lowell, verteidigt die Aktion in der Kirche in einer Erklärung am Freitag als «verfassungsrechtlich geschützt», wie «Daily Mail» zitiert. Weiter erklärt Lowell: «Don ist seit 30 Jahren Journalist, und seine verfassungsrechtlich geschützte Arbeit in Minneapolis unterschied sich nicht von dem, was er immer getan hat». Im April 2023 war Lemon nach 17 Jahren bei CNN entlassen worden. Seither präsentiert er sich auf Youtube als «unabhängiger Journalist».

In der Erklärung seines Anwalts heisst es weiter: «Die erste Verfassungsänderung dient dem Schutz von Journalisten, deren Aufgabe es ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen. Es gibt keinen wichtigeren Zeitpunkt für Menschen wie Don, diese Arbeit zu tun.»

Mehr zur Lage in Minnesota
Trumps Ausschaffungs-Beamte sind brutal - aber auch effizient?
Obama war härter
Abschiebungs-Versprechen entzaubert – Trump ist vor allem laut
Keine Spur von Deeskalation in Minneapolis: «Wir bleiben, bis sie alle weg sind»
Mit Video
Blick in Minneapolis
ICE-Proteste gehen weiter
«Hier ist keine Spur von Deeskalation – trotz Trumps Versprechen»
Noems Kettenhund Bovino erlebt in Minneapolis sein persönliches Waterloo
Mit Video
Nach tödlichen Schüssen
Liebling von ICE-Barbie muss gehen – grösster Kritiker übernimmt
«Der Präsident will niemanden sterben sehen»
Mit Video
Trumps Grenzzar über ICE
«Präsident will niemanden sterben sehen»
Donald Trump bezeichnet Alex Pretti (†37) als «Unruhestifter»
Wegen Spuck-Video
Donald Trump bezeichnet Alex Pretti (†37) als «Unruhestifter»
Zwei Grenzschutzbeamte erhalten Aussendienst-Verbot
Mit Video
Künftiges Aussendienst-Verbot
ICE-Beamte nach Schüssen auf Alex Pretti (†37) suspendiert

In der vergangenen Woche gehörte Lemon zu den acht Personen, gegen die die Trump-Regierung wegen der Protestaktion in der Kirche Anklage erheben wollte. Ein Richter wies jedoch die Anklage gegen Lemon zurück und liess nur die Beweise gegen drei der Personen zu.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen