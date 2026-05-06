USA und Iran nähern sich Kriegsende

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

Was für ein Eiertanz. Steht das Kriegsende kurz bevor? Wird eine Nation von ihren Bedingungen abrücken? Wird überhaupt eine Partei nachgeben? Und was passiert, wenn keiner nachgibt.

Seit Wochen stehen genau diese Fragen im Raum. Gerne würden wir euch hier an dieser Stelle erklären, dass ein Friedensvertrag unterschrieben und alle Truppen abgezogen wurden. Aber auch die lokalen und amerikanischen Medien halten sich bedeckt und berichten mit Vorsicht.

Alle sind sich zwar einig, dass es bald so weit sein könnte, zu einer genaueren Prognose lässt sich niemand hinreissen. Laut einer regionalen Quelle nähern sich die USA und der Iran einer Einigung über ein Memorandum zur Beendigung des Krieges. Trumps Mitarbeiter warnten jedoch auch, dass Gespräche in der Vergangenheit oft kurz vor knapp gescheitert waren.

In den vergangenen 24 Stunden hätten die USA «sehr gute Gespräche» mit dem Iran geführt, erklärte Trump am Mittwoch im Oval Office. Eine Frist, in der mit einer Antwort aus Teheran rechne, gebe es nicht und habe es nie gegeben. «Im Moment läuft es gut für uns, und wir müssen erreichen, was wir erreichen müssen.»

Trump behauptete ausserdem erneut, der Iran habe seiner Hauptforderung zugestimmt, keine Atomwaffen zu besitzen. Beweise hierzu fehlen gänzlich.

Zwar verkündete Trump jüngst das Ende des Krieges, wie du hier nachlesen kannst, so wirklich eingetreten, ist es aber nicht. Auf ein echtes Kriegsende hoffen auch andere Länder. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert in einem Post auf X: «Alle Parteien müssen die Blockade der Meerenge unverzüglich und bedingungslos aufheben. Wir müssen dauerhaft zum Zustand der vollen Schifffahrtsfreiheit zurückkehren, der vor dem Konflikt herrschte.»

Ob das tatsächlich umzusetzen ist, oder Wunschdenken bleibt, könnte sich in den nächsten Tagen zeigen – hoffentlich.