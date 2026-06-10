Historischer Einsatz in Nahost: Erstmals rettete ein autonomes Drohnenboot der US-Navy zwei abgestürzte Helikopter-Piloten nahe der Strasse von Hormus – mitten im Konflikt mit dem Iran.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Drohnenboot rettet Piloten nach Helikopter-Abschuss nahe Hormus-Strasse

Autonomer «Saronic Corsair» agiert erstmals selbständig in gefährlicher Mission

Task Force 59 plant Einsatz von Tausenden Drohnenbooten weltweit

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Kriegführung wird zunehmend automatisiert. Was in der Ukraine begann, erreicht jetzt auch den Nahen Osten: Drohnen übernehmen längst nicht mehr nur Aufklärung und Angriffe – sie retten inzwischen sogar Menschenleben.

Mitten in einer der gefährlichsten Regionen der Welt kam es nun zu einem historischen Einsatz der US-Marine.

In der Nacht auf Dienstag schossen die Iraner einen AH-64-Apache-Kampfhelikopter der US-Armee nahe der Strasse von Hormus ab. Die beiden Piloten überlebten den Aufprall auf offenem Meer und trieben danach stundenlang im Wasser. Dann geschah etwas, das es in dieser Form bei der US-Navy noch nie gegeben hat.

Autonomes Drohnenboot

Nicht ein Rettungshelikopter und kein bemanntes Kriegsschiff eilten den Männern zu Hilfe. Stattdessen raste ein autonomes Drohnenboot der United States Navy selbständig zur Absturzstelle.

Der sogenannte Corsair des US-Rüstungsbauers Saronic navigierte ohne Besatzung durch das Krisengebiet, nahm die beiden Piloten auf und brachte sie in Sicherheit. Erst dort wurden sie später von einem Helikopter übernommen. Kurz darauf bestätigte Präsident Donald Trump (79): «Den Piloten geht es gut.»

Das unbemannte Boot verfügt über eine Reichweite von fast 2000 Kilometern, ist bis zu 65 km/h schnell und kann eine Nutzlast von fast einer halben Tonne befördern. Laut Reuters gehört das Boot zur Task Force 59 – einer Spezialeinheit der US-Navy in Bahrain, die ausschliesslich mit autonomen Systemen arbeitet. Die Einheit gilt als Vorzeigeprojekt für die Kriegsführung der Zukunft. Geplant ist, künftig Hunderte oder gar Tausende solcher Drohnenboote einzusetzen – für Überwachung, Angriffe und Rettungseinsätze.

Immer öfter Maschinen statt Menschen

Besonders brisant: Der Vorfall ereignete sich in der Strasse von Hormus, einer der wichtigsten und explosivsten Schifffahrtsrouten der Welt. Seit dem Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran patrouillieren dort ständig amerikanische Streitkräfte. Die Amerikaner lancierten inzwischen Vergeltungsschläge für den Abschuss des Kampfhelikopters. Centcom sprach von drei Angriffswellen.

Der Einsatz von Seedrohnen zeigt, wie schnell sich moderne Kriege verändern. In der Ukraine machten Drohnen bereits ganze Frontabschnitte nahezu unpassierbar. Jetzt übernehmen Maschinen auch auf See immer mehr Aufgaben – selbst Rettungsmissionen unter Lebensgefahr.

Der Krieg der Zukunft hat längst begonnen. Und immer öfter kämpfen, überwachen und retten dabei Maschinen statt Menschen.