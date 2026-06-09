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Crew gerettet
US-Militärhelikopter bei Strasse von Hormus abgestürzt

Ein US-Apache-Helikopter stürzte am Montag nahe der Strasse von Hormus ab. Die Soldaten an Bord überlebten. Ob Technikversagen oder iranischer Beschuss die Ursache war, ist unklar.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Ein US-Apache-Helikopter stürzte am Montag nahe der Strasse von Hormus ab. (Symbolbild)
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • US-Militärhelikopter stürzt am 8. Juni bei Strasse von Hormus ab
  • Zwei Soldaten überlebten Absturz und wurden in Sicherheit gebracht
  • Ursache des Absturzes unklar: Technischer Defekt oder iranischer Beschuss möglich
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Mattia JutzelerRedaktor News

Glück im Unglück für die Crew eines US-Militärhelikopters. Wie zwei interne Quellen der «New York Times» berichten, ist ein Apache-Helikopter der US-Armee am Montag in der Nähe der Strasse von Hormus abgestürzt. Die beiden Soldaten an Bord konnten in Sicherheit gebracht werden.

Aktuell sei noch unklar, ob ein technisches Problem oder iranischer Beschuss den Absturz verursacht habe. Die US-Regierung hat diesbezüglich nicht auf eine Anfrage der «New York Times» reagiert.

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