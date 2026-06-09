Ein US-Apache-Helikopter stürzte am Montag nahe der Strasse von Hormus ab. Die Soldaten an Bord überlebten. Ob Technikversagen oder iranischer Beschuss die Ursache war, ist unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Militärhelikopter stürzt am 8. Juni bei Strasse von Hormus ab

Zwei Soldaten überlebten Absturz und wurden in Sicherheit gebracht

Ursache des Absturzes unklar: Technischer Defekt oder iranischer Beschuss möglich

Mattia Jutzeler Redaktor News

Glück im Unglück für die Crew eines US-Militärhelikopters. Wie zwei interne Quellen der «New York Times» berichten, ist ein Apache-Helikopter der US-Armee am Montag in der Nähe der Strasse von Hormus abgestürzt. Die beiden Soldaten an Bord konnten in Sicherheit gebracht werden.

Aktuell sei noch unklar, ob ein technisches Problem oder iranischer Beschuss den Absturz verursacht habe. Die US-Regierung hat diesbezüglich nicht auf eine Anfrage der «New York Times» reagiert.