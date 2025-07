1/4 Recep Tayyip Erdogan hat das Vorgehen Israels im Gazastreifen scharf kritisiert. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Erdogan vergleicht Gaza-Bilder mit Nazi-Lagern und nennt Israel Terrorstaat

Uno warnt vor Hungersnot im Gazastreifen, Deutschland schickt Hilfstransporte

Hamas-Behörden melden über 60'000 Tote seit Kriegsbeginn im Oktober 2023

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (71) hat die Bilder von der hungernden Bevölkerung im Gazastreifen als «brutaler» als die aus Konzentrationslagern der Nationalsozialisten bezeichnet. «Die Bilder aus Gaza sind viel schlimmer, brutaler und unmenschlicher als die aus den Nazi-Lagern», sagte Erdogan am Dienstag. Während des Zweiten Weltkrieges waren sechs Millionen Juden von den Nationalsozialisten ermordet worden.

«Der Einsatz von Hunger als Waffe durch Israel, insbesondere gegen die Palästinenser, ist der deutlichste Beweis, dass sie keinerlei Menschlichkeit besitzen», sagte Erdogan weiter. «Ein Volk wird vor den Augen der ganzen Welt durch Hunger und Durst getötet.»

Israel als «Terrorstaat» bezeichnet

Die Vereinten Nationen hatten am Dienstag vor einer sich im Gazastreifen ausbreitenden Hungersnot gewarnt. Deutschland schickte zur Unterstützung einer Luftbrücke zwei Transportflugzeuge nach Jordanien los. Nach israelischen Angaben trafen am Montag zudem 200 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen ein.

Erdogan bezeichnete Israel erneut als «Terrorstaat». Er warf dem Land zudem vor, es habe «unsere Brüder in Gaza» einem «Genozid» ausgesetzt.

In der Vergangenheit hatte Erdogan den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu (75) bereits mit Adolf Hitler und den israelischen Angriff auf Gaza mit der Ermordung der Juden durch Nazi-Deutschland verglichen. «Er ist reicher als Hitler und erhält Unterstützung aus dem Westen. Auch aus den USA kommt jede Menge Unterstützung. Und was haben sie mit all dieser Unterstützung gemacht? Sie haben über 20.000 Gaza-Bewohner getötet», sagte Erdogan Ende Dezember bei einer Preisverleihung in der türkischen Hauptstadt Ankara. Immer wieder betont der türkische Staatschef auch seine Unterstützung für die aus seiner Sicht von Israel unterdrückten Palästinenser.

Angeblich 60'000 Tote

Der Krieg im Gazastreifen war durch den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1210 Menschen getötet, 251 wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Als Reaktion auf den Angriff geht Israel seither massiv militärisch in dem Küstenstreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden, die sich nicht unabhängig bestätigen lassen, bislang mehr als 60'000 Menschen getötet.