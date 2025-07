1/4 Grossbritannien erwägt die Anerkennung eines Palästinenserstaats im September. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Die britische Regierung erwägt, Palästinenserstaat anzuerkennen

Israel soll substanzielle Schritte zur Verbesserung der Lage im Gazastreifen unternehmen

Frankreich hat die Anerkennung eines Palästinenserstaats bereits angekündigt

Die britische Regierung will im September einen Palästinenserstaat anerkennen, sollte Israel nicht «substanzielle Schritte» zur Verbesserung der Situation im Gazastreifen unternehmen. Dazu gehöre die Zustimmung Israels zu einer Waffenruhe, sagte Premierminister Keir Starmer (62) am Dienstag. Auch dürfe Israel nicht das besetzte Westjordanland annektieren.

«Ich habe immer gesagt, dass wir einen palästinensischen Staat als Beitrag zu einem Friedensprozess zu dem Zeitpunkt anerkennen werden, wenn dies den grössten Einfluss auf die Zweistaatenlösung hat», sagte Starmer. «Da diese Lösung nun in Gefahr ist, ist es an der Zeit zu handeln.» Zugleich sagte Starmer in der Kabinettssitzung, dass die Forderungen an die islamistische Hamas bestehen blieben: Die Hamas müsse alle Geiseln freilassen, ebenfalls einer Waffenruhe zustimmen, akzeptieren, dass sie keine Rolle beim Regieren des Gazastreifens spielen werde und ihre Waffen niederlegen.

Zuvor hatte bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) angekündigt, bei der Uno-Generaldebatte im September offiziell einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Grossbritannien wäre dann das zweite Land der G7-Staaten, das einen Palästinenserstaat anerkennt.