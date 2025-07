Hilfe für Gaza Bundeskanzler Merz kündigt Luftbrücke an

Friedrich Merz ruft zur Verbesserung der humanitären Lage in Gaza auf. Israel soll sich zurückhalten und für die Versorgung der Zivilbevölkerung kündigt er Unterstützung in Form einer Luftbrücke an.

Publiziert: vor 20 Minuten | Aktualisiert: vor 6 Minuten