Er zerstückelte sein Opfer und warf die Leichenteile in einen See

Darum gehts Maschseemörder Alexander K. nach zwölf Jahren Haft wieder frei

K. ist auf Tiktok aktiv

Marian Nadler Redaktor News

Es war eines der spektakulärsten Verbrechen, die Deutschland jemals erlebt hat. Im Herbst 2012 tauchten im Maschsee, mitten in der Grossstadt Hannover gelegen, Leichenteile auf.

Nach wochenlangen Ermittlungen kam heraus: Das Opfer, Andrea B.* (†44), wurde vom Rechtsextremisten Alexander K.* (damals 24 Jahre alt) auf brutale Art und Weise getötet. Weil sie sich über seine Verehrung für Adolf Hitler lustig machte, stiess er ihr eine Machete in die Brust, wie die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtete. Anschliessend verging er sich an der Leiche und zerstückelte sie.

«Ich bin voller Tatendrang»

Zwölf Jahre war K. in der Psychiatrie und im Gefängnis. Doch jetzt ist er wieder frei. Die Staatsanwaltschaft Hannover bestätigte die Freilassung gegenüber dem NDR.

Dass Alexander K. wieder ein freier Mann ist, beweisen auch Aufnahmen, die der rechtsradikale Rapper auf der Social-Media-Plattform Tiktok veröffentlicht hat. «Ich bin nicht nur frei, ich bin auch voller Tatendrang», erzählt K., Rappername Sash JM, in einem der Videos und kündigt neue Musik an. «Keine Kriminalität mehr, keine Drogen mehr. Nur noch Kunst.»

Nutzer auf Tiktok schockiert

Das, was K. Kunst nennt, waren in der Vergangenheit vor allem Gewaltfantasien und Hetze gegen Israel und Ausländer. So glorifizierte er im Song «Oslo Amok Terror Song 2011» den Massenmörder Anders Behring Breivik (46).

In seinen Tiktok-Videos, die teilweise mehr als 100'000 Aufrufe erzielen, macht er vor allem Werbung für ein Buch mit dem Titel «Der Maschseemörder». Dass der Maschseemörder jetzt auf Social Media gross rauskommen will, kommt nicht bei allen gut an. Nur wenige Kommentare glauben an einen geläuterten Maschseemörder. «Ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient», liest man. Viele Likes bekommt der Kommentar nicht. Die geschockten Reaktionen überwiegen.

Tötete Alexander K. auch Monika P.?

«Er hat die Frau zerstückelt und in den See geworfen. Er ist psychisch krank. Wie kann man dem folgen?», fragt eine Nutzerin. «Er wird es wieder tun», schreibt eine andere. «Du hast dich nicht geändert», kommentiert jemand. «Muss ich Angst haben, dass du mich tötest?», fragt ein weiterer User.

Die Polizei hält es für möglich, dass Alexander K. auch die Teilzeit-Sexarbeiterin Monika P.* in Hannover getötet haben könnte. Sie verschwand in der Silvesternacht 2009/2010. Teile ihrer Leiche wurden später im Fluss Ihme gefunden. Bis heute ist der Fall ungeklärt.

* Namen bekannt