Verurteilter Frauenmörder Häftling stürzt sich von Mailänder Dom in den Tod

Auf dem Platz vor dem Dom in Mailand brach am Sonntag Panik aus. Es gab einen lauten Knall und Menschen rannten schreiend weg, beschreiben Menschen dem italienischen Sender «Rai News»die Szenen. Ein Mensch stürzte vom Dom auf den Platz in den Tod.