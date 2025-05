Matthew Johnson wurde im Staatsgefängnis von Huntsville per Giftspritze hingerichtet. Seine Exekution folgte kurz nach der Hinrichtung von Benjamin Ritchie in Indiana und vor der geplanten Hinrichtung von Oscar Smith in Tennessee.

1/4 Matthew Johnson war wegen Mordes an einer 76-jährigen Verkäuferin zum Tode verurteilt worden. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Todeskandidat in Texas wegen Mordes an Supermarkt-Angestellten hingerichtet

Matthew Johnson zündete 2012 eine 76-jährige Verkäuferin bei lebendigem Leib an

Seit Jahresbeginn wurden in den USA 17 Todesurteile vollstreckt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

AFP Agence France Presse

Im US-Bundesstaat Texas ist am Dienstag ein wegen des Mordes an einer Supermarkt-Angestellten verurteilter Todeskandidat hingerichtet worden. Wie die Gefängnisbehörde in Texas mitteilte, wurde Matthew Johnson (†49) im Staatsgefängnis von Huntsville durch eine Giftspritze getötet. Der 49-Jährige war der zweite von drei Todeskandidaten, deren Hinrichtung in dieser Woche in den USA angesetzt ist.

Johnson war wegen Mordes an einer 76-jährigen zum Tode verurteilt worden. Er hatte zugegeben, die Verkäuferin bei einem Ladendiebstahl 2012 bei lebendigem Leib angezündet zu haben.

Bereits 17 Hinrichtungen dieses Jahr

Seine Hinrichtung erfolgte wenige Stunden, nachdem im Bundesstaat Indiana der wegen des Mordes an einem Polizisten verurteilte Todeskandidat Benjamin Ritchie hingerichtet worden war. Am Donnerstag soll zudem im südlichen Bundesstaat Tennessee der 75-jährige Oscar Smith hingerichtet werden. Er war für den Mord an seiner Frau und deren beiden Söhnen aus dem Jahr 1989 verurteilt worden.

Seit Jahresbeginn wurden in den USA 17 Todesurteile vollstreckt. 13 Verurteilte wurden per Giftspritze hingerichtet, zwei durch Erschiessen und zwei durch die Verabreichung von Stickstoff - eine Methode, die laut UN-Experten an Folter erinnert.

Die Todesstrafe wurde in 23 der 50 US-Bundesstaaten abgeschafft. In Kalifornien, Oregon und Pennsylvania gilt ein Moratorium. Präsident Donald Trump hatte sich bei Amtsantritt für eine Ausweitung der Todesstrafe ausgesprochen.