Ein verurteilter Mörder und Vergewaltiger ist aus einem Gefängnis im US-Bundesstaat Arkansas entkommen. Der Ex-Polizeichef floh in einer selbstgebastelten Uniform, die der Kleidung von Strafverfolgungsbeamten ähnelte. Eine Grossfahndung läuft.

US-Häftling entkommt in selbstgebastelter Wärteruniform

1/4 Der verurteilte Mörder und Vergewaltiger Grant Hardin ist aus einem Gefängnis im US-Bundesstaat Arkansas entkommen. Foto: Arkansas Department of Corrections

Darum gehts Ehemaliger Polizeichef flieht aus Gefängnis in Arkansas

Hardin trug bei Flucht eine selbstgefertigte Uniform ähnlich jener von Strafverfolgungsbeamten

Verurteilter verbüsste 30-jährige Haftstrafe für Vergewaltigung und Mord Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ein verurteilter Mörder und Vergewaltiger ist am Sonntag auf spektakuläre Art und Weise aus einem Gefängnis im US-Bundesstaat Arkansas entkommen – in einer selbstgebastelten Uniform, die der Kleidung von Strafverfolgungsbeamten täuschend ähnlich sah.

Grant Hardin (56), früher Polizeichef der Kleinstadt Gateway, war wegen Mordes und zweifacher Vergewaltigung zu insgesamt 80 Jahren Haft verurteilt worden. Seit 2017 sass er in der Justizvollzugsanstalt North Central Unit in Calico Rock ein. Am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr gelang ihm die Flucht, wie «CBS News» schreibt.

Es fehlten weder Waffen noch echte Abzeichen

Wie die Strafvollzugsbehörde des Bundesstaats bestätigte, trug H. bei seiner Flucht keine Gefängniskleidung. Stattdessen hatte er sich eine Uniform gebastelt, die jener von Polizisten stark ähnelte. Damit konnte er offenbar unbemerkt an Sicherheitsvorkehrungen vorbeikommen. Behörden betonten, dass keine offizielle Ausrüstung fehle – Hardin hatte also keine Waffen oder echte Abzeichen bei sich.

Hardin war 2017 wegen der Ermordung eines Angestellten (†59) der örtlichen Wasserwerke verurteilt worden. Zudem wurde er für die Vergewaltigung einer Lehrerin aus dem Jahr 1997 schuldig gesprochen – mithilfe eines DNA-Treffers, der erst nach seiner Verhaftung wegen Mordes möglich wurde. In beiden Fällen hatte er gestanden.

Die Fahndung nach dem entflohenen Ex-Polizeichef läuft auf Hochtouren. Die Strafvollzugsbehörde arbeitet eng mit lokalen und bundesstaatlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Hardin schnellstmöglich wieder in Gewahrsam zu nehmen. Weitere Details zur Flucht und möglichen Komplizen werden derzeit ermittelt.