Drei Jahre lang galt der ukrainische Soldat Nazar Daletskyi als tot. Eine schwer verbrannte Leiche war per DNA-Probe identifiziert worden. Doch dann rief er vor wenigen Tagen zu Hause an. Seine Familie kann das Wunder kaum fassen.

Nun hat er jedoch seine Familie angerufen, nachdem er aus russischer Haft entlassen wurde

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Im Mai 2022 erschütterte ein Anruf die Familie des ukrainischen Soldaten Nazar Daletskyi (damals 42). Nur wenige Monate nach der russischen Invasion in die Ukraine galt Daletskyi als vermisst. Bereits 2014 hatte der Soldat für die Ukraine gekämpft. «Er hatte keine Zweifel. Er ging sofort», erzählt seine Cousine dem Sender BBC.

Doch ein Jahr später brach die Welt für Daletskyis Familie komplett zusammen. Seine Mutter erhielt einen weiteren Anruf: In einer Leichenhalle im Südosten der Ukraine war eine stark verbrannte Leiche anhand einer von ihr abgegebenen DNA-Probe als ihr Sohn identifiziert worden. Die Familie erhielt den Körper, beerdigte ihn und trauerte. Doch vor wenigen Tagen rief Nazar Daletskyi zu Hause an. Seine Familie kann das Wunder kaum fassen.

Freudentränen und Jubel

«Mein goldenes Kind, ich habe so lange auf dich gewartet», sagte Daletskyis Mutter, als sie nach über drei Jahren wieder die Stimme ihres Sohnes hören konnte. Der Anruf ist in einem Video festgehalten. Im Hintergrund ist Daletskyis Cousine zu sehen, die vor Freude weint und jubelt.

«Es war so seltsam, denn mein Sohn war gestorben, ich hatte ihn begraben, aber hier war seine Stimme. Können Sie sich die Gefühle einer Mutter vorstellen? Glück. Grosses Glück. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten», sagt seine Mutter gegenüber BBC.

Aus russischer Haft entlassen

«Du hast deine Arme, deine Beine, alles?», fuhr die Mutter im Gespräch mit ihrem Sohn weiter. Kurz zuvor war er im Rahmen eines Gefangenenaustauschs aus russischer Haft entlassen worden. Bereits im September 2025 hatte ein entlassender ukrainischer Gefangener der Familie gesagt, dass er Daletskyi in dem russischen Gefängnis gesehen habe. Nun wurde diese Hoffnung tatsächlich bestätigt.

Nazar Daletskyi soll nun nach Hause kommen. Dort will ihn seine Mutter mit seinem Lieblingsessen empfangen, erzählt sie BBC. Wie es zur Verwechslung der Leiche kam, wird nun untersucht. Daletskyis Mutter sieht in der Rückkehr ihres Sohns einen Hoffnungsschimmer: «Ich wünsche allen Frauen, Müttern, Kindern einen solchen Anruf – und dieses Glück».