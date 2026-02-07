Der ukrainische Präsident Selenski hat bekanntgegeben, dass die USA sowohl die ukrainische als auch die russische Seite für Gespräche eingeladen haben.

Darum gehts Die USA setzen Ukraine und Russland Frist bis Juni für Frieden

Nächstes Treffen der Parteien soll in Miami stattfinden

Krieg dauert schon fast vier Jahre, Frist endet Juni 2026

Janine Enderli Redaktorin News

Die USA haben der Ukraine und Russland eine Frist bis Juni gesetzt, um eine Einigung zur Beendigung des fast vierjährigen Krieges zu erzielen, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Samstag gegenüber Reportern, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Wenn die Frist im Juni nicht eingehalten werde, werde die Trump-Regierung wahrscheinlich Druck auf beide Seiten ausüben, um sie einzuhalten, fügte er hinzu.

«Die Amerikaner schlagen vor, dass die Parteien den Krieg bis zum Beginn dieses Sommers beenden, und werden wahrscheinlich genau nach diesem Zeitplan Druck auf die Parteien ausüben», sagte Selenski.

Nächstes Treffen in Miami

«Und sie sagen, dass sie bis Juni alles erledigen wollen. Und sie werden alles tun, um den Krieg zu beenden. Und sie wollen einen klaren Zeitplan für alle Ereignisse.»

Die nächste Runde der Gespräche finde zudem in den USA statt. Selenski betonte, die USA hätten vorgeschlagen, die nächste Runde der trilateralen Gespräche nächste Woche zum ersten Mal in ihrem Land abzuhalten – wahrscheinlich in Miami. «Wir haben unsere Teilnahme bestätigt», fügte er hinzu.