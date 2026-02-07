Russland überzieht Ukraine mit massiven Angriffen

Heftige Angriffe auf die Ukraine. Derzeit stehen die Energieanlagen des Landes unter Beschuss. Das Verteidigungsministerium hat vorsorglich alle Kernkraftwerke heruntergefahren. Im Südosten Polens wurde der Luftraum geschlossen.

Aktuell läuft ein massiver, russischer Angriff auf die Ukraine. Drohnen und Raketen haben erneut die Energieinfrastruktur des Landes lahmgelegt.

Ziel waren laut dem ukrainischen Verteidigungsminister Shmyhal unter anderem Umspannwerke als auch Wärmekraftwerke im ganzen Land.

Infolge der Angriffe seien die Reaktoreinheiten von Kernkraftwerken vorsorglich heruntergefahren worden.

Polen schliesst Luftraum

«Die Angriffe dauern an. Reparaturarbeiten sollen beginnen, sobald es die Sicherheitslage zulässt. Der Netzbetreiber Ukrenergo hat zudem ein Gesuch um Notstromhilfe aus Polen aktiviert», erklärt der Minister auf Telegram.

Wenig später musste Polen den Luftraum im Südosten des Landes schliessen. Grund ist ein «Militäreinsatz von Nato-Flugzeugen», wie der Flugbeobachtungdienst Flightradar24 bei X schreibt. Dort ist zu sehen, dass der Flughafen Lublin wegen des Einsatzes derzeit nicht erreichbar ist.

Die Nato-Jets starteten in Köln und dem italienischen Flughafen Trapani und drehten mehrere Runden über dem Flughafen Lublin, bevor sie zurückkehrten. Es ist unklar, ob der Einsatz der Flugzeuge mit den Angriffen in der Ukraine zusammenhängen.

