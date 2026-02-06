Bundesrat Ignazio Cassis ist als OSZE-Vorsitzender für einen zweitägigen Besuch in Moskau. Ziel der Reise sei der Dialog mit «allen Seiten», sagt er. Am Freitag trifft er den russischen Aussenminister Sergej Lawrow.

Gespräche mit OSZE-Generalsekretär Feridun Sinirlioglu und Aussenminister Cassis

Am Freitagmorgen hat der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis in Moskau seinen russischen Amtskollegen getroffen. Die beiden führen nun Gespräche. Cassis reiste als aktueller Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nach Moskau.

Mit dem Treffen bekräftige die OSZE ihre Bereitschaft, «Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden im Einklang mit dem Völkerrecht und den Helsinki-Prinzipien zu unterstützen», schrieb Cassis am Donnerstag auf der Plattform X. Er trat die Reise mit OSZE-Generalsekretär Feridun Sinirlioglu an.

Inhalt der Gespräche mit der russischen Seite sollen Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sein, wie die OSZE im Vorfeld verlauten liess. So solle die mögliche Rolle der OSZE bei der Förderung eines gerechten und dauerhaften Friedens erörtert werden.

Er wolle Türen öffnen, sagte Cassis in seinem Eröffnungsstatement zu seinem russischen Kollegen. Es sei schade, dass man in den letzten drei Jahren nicht den nötigen Dialog habe führen können. «Wir müssen Wege finden», sagte Cassis. Man könne auch Vorbereitungen treffen für einen Friedensprozess oder einen Waffenstillstand.