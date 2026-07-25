Drei Monate vor den Zwischenwahlen in den USA steigt der Druck auf den US-Präsidenten, endlich einen Ausweg aus dem Schlamassel im Nahen Osten zu finden. Trump kennt anscheinend nur eine Richtung: maximale Gewaltanwendung.

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Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Noch einmal richtig draufhauen, dann löst sich der persische Knoten schon noch irgendwie: Das scheint das Kalkül des US-Präsidenten im Nahen Osten zu sein. Fast fünf Monate nach seinem Angriff auf den Iran drückt der Krieg nicht nur Donald Trumps (80) Stimmung, sondern auch seine Umfragewerte: 69 Prozent der Amerikaner halten seine Iran-Strategie inzwischen für verfehlt.

Doch statt sich um eine friedliche Beilegung des Konflikts zu bemühen, setzt Trump allem Anschein nach voll auf Gewalt. Vielleicht auch, weil ihn der von ihm verachtete US-Kongress diese Woche schon zum zweiten Mal in einer symbolischen Abstimmung aufgefordert hat, den Krieg zu beenden. Am Freitag hat sich der US-Präsident mit seinen Beratern über mögliche Angriffsszenarien unterhalten. Klar ist: Der US-Präsident hat drei ganz konkrete Schritte aufgegleist, um den Krieg gegen die Mullahs noch einmal völlig neu eskalieren zu lassen.

Schritt 1: Drohung mit Angriffen auf zivile Infrastruktur

In einem Kurzinterview mit der Plattform Axios sagte Trump diese Woche, er erwäge «eine massive Attacke», «viel grösser als jemals zuvor». Die Iraner wollten nicht verhandeln. «Sie haben noch nicht genügend gelitten.»