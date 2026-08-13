Erneut wüten in verschiedenen Regionen Frankreichs Waldbrände. Das Land kämpft mit einer anhaltenden Hitzewelle. Am Donnerstag kletterten die Temperaturen bis über 42 Grad.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frankreich kämpft mit Waldbränden durch Hitzewelle: 400 Hektar bei Luglon betroffen

2000 Camper in Guérande evakuiert, 42,5 Grad im Département Cher gemessen

117 Monatsrekorde und 2 absolute Rekorde, höchste Waldbrandwarnstufen angekündigt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die anhaltende Hitzewelle und die enorme Trockenheit haben in Frankreich erneut zu Waldbränden geführt. In Luglon in der Region Landes, im Südwesten Frankreich, sind 400 Hektar Land in Flammen aufgegangen, wie französische Medien berichten. Ein Alarm wurde gegen 14.30 Uhr ausgelöst. Bei dem Waldbrand in Luglon, rund 100 Kilometer südlich von Bordeaux, handelt es sich um ein Wiederaufflammen eines Brandes, der bereits in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni in der Gegend wütete und damals mehr als 30 Hektar Land zerstört hatte.

«Die Lage ist besorgniserregend», hiess es in einer Medienmitteilung der Präfektur. Die 400 Einwohner des Ortes wurden vorsorglich evakuiert. 280 Feuerwehrleute, 40 Waldbrandeinheiten, 45 Gendarmen und 8 Luftfahrzeuge – 2 Dash, 4 Canadairs und 2 Air Tractors – kämpfen derzeit gegen die Flammen. Aufgrund mehrere Brandherde lässt sich der Brand nur schwer unter Kontrolle bringen. Zudem gilt im betroffenen Département Landes eine orangefarbene Hitzewarnung. Die Temperaturen erreichten am Donnerstag hier 40 Grad, wie «Le Parisien» berichtet.

2000 Menschen von Campingplatz evakuiert

Auch in Guérande im Nordwesten Frankreichs, rund 80 westlich von Nantes, kam es am Donnerstag zu einem Waldbrand. 2000 Camper mussten von einem Zeltplatz evakuiert werden. Im Verlauf des Tages konnte der Waldbrand wieder unter Kontrolle gebracht werden. Die Flammen verwüsteten jedoch eine Fläche von fünf Hektar.

Die Waldbrandsituation dürfte sich demnächst nicht verbessern. Météo-France gab am Donnerstagabend bekannt, dass für vier Bezirke – Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire und Mayenne – am Freitag die höchste Waldbrandwarnstufe (Rot) gilt. Für 57 weitere Départements gilt die Warnstufe Orange.

Über 100 Hitzerekorde am Donnerstag gebrochen

Die Hitzewelle erreichte in Frankreich am Donnerstag mehrfach Rekordwerte. In vielen Regionen kletterte das Thermometer über 40 Grad. So wurden in Châteaumeillant im Département Cher, im Zentrum Frankreichs, 42,5 Grad gemessen.

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Der Meteorologe Guillaume Séchet schrieb in einem Beitrag auf X, dass am Donnerstag «117 Monatsrekorde, die oft bis ins Jahr 2003 zurückreichen, und 2 absolute Rekorde» gebrochen worden.