Neuer Waldbrand in Griechenland: Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waldbrand in Kouvaras, Griechenland: Feuer bedroht Wohnhäuser und Natur

172 Feuerwehrleute mit 41 Fahrzeugen und europäischer Hilfe im Einsatz

Luftunterstützung: 2 Flugzeuge, 4 Helikopter

Marian Nadler Redaktor News

172 Feuerwehrleute wurden mobilisiert. Mit sechs Drehleitern kämpfen sie gegen die Flammen.

Am Montagmorgen ist in Kouvaras, südlich der griechischen Hauptstadt Athen, ein Waldbrand ausgebrochen. Das berichtet das Nachrichtenportal zougla.gr.

Flugzeuge und Helikopter im Einsatz

Das Feuer bedroht demnach mehrere Wohnhäuser. Insgesamt sind 41 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz. Die griechischen Einsatzkräfte erhalten Verstärkung von französischen und rumänischen Kollegen im Rahmen einer europäischen Feuerwehrkooperation.

Aus der Luft beteiligen sich zudem zwei Flugzeuge und vier Helikopter an dem Einsatz. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da starke Winde die Flammen immer wieder anfachen. Eine Evakuierungsaktion ist im Gange.