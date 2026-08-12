Grosseinsätze im Kanton Bern diese Nacht: Am Dienstagabend brannte die Coop-Filiale in Wiedlisbach BE, später in der Nacht brach ein Feuer in Bützberg BE aus. Die Berner Kantonspolizei untersucht die Vorfälle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand beim Coop in Wiedlisbach BE, Gebäude vollständig niedergebrannt

Explosionen und Glutnester bei Brand eines Hauses in Bützberg BE

Feuerwehr war innert zwei Minuten vor Ort, eine Person verletzt

Hohe Flammen und dicker Rauch in einem Wohngebiet in Wiedlisbach BE. Am Dienstagabend ist gegen 22 Uhr ein Grossbrand ausgebrochen.

Die Einsatzzentrale der Berner Kantonspolizei bestätigte gegenüber Blick, dass der Coop-Supermarkt an der Bahnhofstrasse brennt. «Um 21.58 Uhr gab es einen Knall, anschliessend quollen Flammen bei der Anlieferung empor», schilderte ein Blick-Leserreporter. Die Einsatzkräfte seien schnell zur Stelle gewesen: «Die Feuerwehr war innert zwei Minuten vor Ort.»

Löste Waldbrand Brand aus?

Nach 4 Uhr brach im Kanton Bern ein weiteres Feuer aus: Leserreporter meldeten ein Haus mit Scheune in Bützberg BE in Flammen. Laut einem Leserreporter waren «immer wieder Explosionen zu hören und Glutnester fliegen wild durch den Himmel». Wieder bestätigte die Einsatzzentrale Löscharbeiten vor Ort.

Der Brand in Wiedlisbach wurde gemäss Einsatzzentrale von lokalen Feuerwehren bald unter Kontrolle gebracht. Wie die Berner Kantonspolizei am Mittwochmorgen in einer Medienmitteilung schreibt, ist das Gebäude komplett niedergebrannt. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wohngebäude verhindern. Vorgängig gingen zwei Meldungen zu Vegetationsbränden an den Waldrändern in der Umgebung ein. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung.

Explosionen in Bützberg BE

Die Strassen rund um das Detailhandelsgeschäft mussten für die Löscharbeiten, während mehrerer Stunden gesperrt werden.

Zum Brand in Bützberg dauerten die Löscharbeiten am frühen zunächst an. Die Kantonspolizei Bern teilte mit, dass ein Bauernhaus sowie ein Schopf in Brand geraten waren. Auch diese Gebäude brannten vollständig nieder. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens sind im Gang.

Alertswiss-Warnungen

Alertswiss warnte bei beiden Bränden vor starker Rauchentwicklung. «Schliessen Sie die Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab», wird gemahnt. Sowohl in Wiedlisbach als auch Bützberg führe der Brand zu einem «starken, unangenehmen Geruch». Die Gebiete sollen weiträumig umfahren werden.