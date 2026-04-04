Nach 32 Jahren wurde Christina P., die 1994 in der amerikanischen Gemeinde Star Valley verschwand, lebend gefunden. Die jetzt 44-Jährige hatte unter neuem Namen ein neues Leben begonnen. Die Polizei zeigt sich «fassungslos» über diese unglaubliche Wende.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vermisste Christina Marie P. nach 32 Jahren lebend in den USA gefunden

Sie lief 1994 in Arizona weg, fand bei Verwandten Unterschlupf

DNA-Test bestätigt Identität, sie lebt heute mit eigener Familie War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Vor 32 Jahren lief die damals 13-jährige Christina P.* zum Stall, wo ihr Pferd untergebracht war. Auf diesem Spaziergang sollte das Mädchen spurlos verschwinden. Die Plakate mit ihrem Gesicht hingen im ganzen Land verteilt. Wochenlang halfen Freiwillige bei der Suche. Die US-Polizei stellte schnell die Vermutung auf, P. sei von einem Fremden entführt worden.

Jetzt ist die heute 44-Jährige überraschend wieder aufgetaucht. Die US-Ermittler entdeckten eine 44-jährige Frau, die der damals Vermissten verblüffend ähnelte. Ein DNA-Test bestätigte die Identität. Laut einem Bericht von «Bild» lebt P. heute unter neuem Namen und hat eine eigene Familie gegründet.

Flucht aus familiären Gründen

Wie die Polizei nun vermutet, lief P. aus familiären und sozialen Gründen von zu Hause weg. «Ich schätze, sie war mit ihrem Wohnort und ihren Mitmenschen nicht glücklich. Sie ist weggelaufen», erklärte die zuständige Polizeichefin Jamie Garrett. Offenbar fand sie bei Verwandten Unterschlupf und baute sich schliesslich ein neues Leben auf. «Das sei lange her, das sei ein altes Leben», soll sie der Polizei-Chefin über ihre Vergangenheit gesagt haben.

Keine weiteren Details bekannt

Terry Hudgens, ein ehemaliger stellvertretender Sheriff der Gemeinde, äusserte sich gegenüber NBC News genauer zum Cold Case. Er erklärt, der Vater von P. habe das Sorgerecht für sie gehabt, sie habe aber bei ihrer Mutter leben wollen. Mutter und Tochter seien deshalb gemeinsam untergetaucht, «vielleicht sogar ausser Landes», meint der ehemalige Sheriff.

Die zuständigen Behörden teilten mit, dass aus Respekt vor der Privatsphäre von P. keine weiteren Details bekannt gegeben werden. Ihr Eintrag aus der nationalen Datenbank für vermisste Kinder wurde entfernt.

* Name bekannt