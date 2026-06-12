Kurz vor Donald Trumps 80. Geburtstag sorgt die mysteriöse Zahlenfolge «8647» auf der National Mall in Washington für Wirbel. Gegner des US-Präsidenten nutzen sie als Protestsymbol, Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auf der National Mall in Washington erschien rätselhafte Zahl «8647» im Gras

Symbol gegen Trump, kurz vor seinem 80. Geburtstag, sorgt für Aufsehen

US-Parkpolizei ermittelt, Zahl deutet auf politische Botschaft gegen Präsidenten hin

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Im abgestorbenen Gras der sonst saftig grünen Anlage der National Mall in Washington tauchte plötzlich die Zahlenkombination «8647» auf. Vier Ziffern, die in den USA längst für politische Sprengkraft sorgen. Gegner von Donald Trump (79) nutzen «8647» als Protestsymbol gegen den Präsidenten. Die Botschaft erschien ausgerechnet kurz vor einem Grossanlass zu Trumps 80. Geburtstag, zu dem in Washington zahlreiche Menschen erwartet wurden. Livebilder einer Webcam zeigten die auffällige Markierung nahe des Washington Monument. Auf älteren Aufnahmen wenige Tage zuvor war von den vier Zahlen noch nichts zu sehen.

Gegen 13 Uhr rückten laut Augenzeugen mehrere Einsatzfahrzeuge an und sperrten den Bereich ab. Gleichzeitig landete das Fallschirmteam der US Army, die Golden Knights, auf der National Mall. Der Secret Service und das FBI verwiesen für eine Stellungnahme an die US-Parkpolizei. Diese übernahm die Ermittlungen und liess Proben des verfärbten Grases untersuchen.

«Wahnsinniger Vandalismus»

Warum ausgerechnet diese Zahlen? Die Bedeutung der «86» ist nicht eindeutig. In der Gastronomie wird der Ausdruck häufig verwendet, wenn ein Gericht aufgebraucht ist oder von der Speisekarte gestrichen wird. Je nach Kontext kann «86» aber auch «entfernen» oder «beseitigen» bedeuten und taucht in dieser Bedeutung immer wieder in Verschwörungstheorien und politischen Debatten auf. Die «47» wird mit Trump als 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten verbunden. Zusammen wurde die Zahlenkombination in den vergangenen Monaten von Trump-Gegnern als politisches Protestsymbol verwendet.

Auch das Weisse Haus äusserte sich zum Vorfall. Sprecher Davis Ingle sagte gegenüber CNN, politische Gewalt oder eine Attentatskultur müssten «auf das Schärfste verurteilt werden». Ein Sprecher des Innenministeriums bezeichnete den Vorfall als «wahnsinnigen Vandalismus», der nicht toleriert werde. Jede mögliche Bedrohung gegen den Präsidenten werde ernst genommen.

Der Fall James Comey

Der frühere FBI-Direktor James Comey geriet ebenfalls wegen der Zahlenfolge «8647» in die Schlagzeilen. Auslöser war ein Beitrag in den sozialen Medien, der die Zahlen in Muscheln im Sand zeigte. Trump und Unterstützer sahen darin eine mögliche Drohung.

Die bekanntesten «geheimen» Zahlencodes

1337

Ein Klassiker aus der Internetwelt. Der Code stammt aus der sogenannten «Leetspeak», bei der Zahlen und Sonderzeichen Buchstaben ersetzen. 1337 steht für «Elite». Ursprünglich entstand diese Schreibweise in den frühen Computer- und Hackercommunities. Sie diente dazu, sich von Aussenstehenden abzugrenzen, bestimmte Wörter vor Filtern zu verstecken oder die eigene Zugehörigkeit zur Onlinekultur zu zeigen.

420

Eine der bekanntesten Zahlen der Popkultur. Sie wird weltweit mit der Cannabiskultur verbunden und taucht besonders am 20. April als Symbol auf. Der Ursprung von «420» wird häufig mit einer Gruppe Jugendlicher in Kalifornien in den 1970er-Jahren in Verbindung gebracht, die den Ausdruck als Treffpunkt-Zeit verwendete. Später verbreitete sich der Begriff durch Musik, Filme und die Cannabisszene und entwickelte sich zu einem internationalen Symbol.

666

Die wohl berühmteste Zahl mit düsterem Ruf. In der christlichen Tradition wird sie als «Zahl des Tieres» bezeichnet und sorgt seit Jahrhunderten für Mythen und Spekulationen. Die Zahl 666 stammt aus der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament, wo sie mit dem «Tier» und dem Bösen in Verbindung gebracht wird. Bis heute taucht 666 in Filmen, Musik und der Popkultur als Symbol für Geheimnisse, Rebellion oder das Unheimliche auf.