Der ehemalige FBI-Chef wurde vergangenen Dienstag wegen eines Instagram-Posts angeklagt. Auf diesem ist die Zahl 8647 zu sehen. US-Präsident Trump sieht darin einen Geheimcode – und wittert einen Aufruf zu seiner Ermordung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-FBI-Chef James Comey angeklagt wegen angeblicher Morddrohung gegen Trump

Geheimcode «8647» als mögliche Gewaltandrohung interpretiert, Ursprung bleibt umstritten

Comey drohen bis zu 10 Jahre Haft laut amerikanischem Strafgesetzbuch

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

«Wir müssen den Lachs 86en» – dieser Satz bedeutet so viel wie der Lachs ist ausverkauft oder aufgebraucht. Der Ausdruck «86» kann aber auch «beseitigen» bedeuten, und findet sich in diesem Kontext auch oft in Verschwörungstheorien wieder.

Der Ausdruck stammt ursprünglich aus den 1930er-Jahren und wird häufig in Restaurants und Bars verwendet, um anzuzeigen, dass ein Artikel ausverkauft ist oder dass ein problematischer Gast des Hauses verwiesen werden soll.

Im Gangster-Film «Donnie Brasco» aus dem Jahr 1997 wird die Figur Benjamin «Lefty» Ruggiero, gespielt von Al Pacino, gegen Ende «ge86t» – ein Begriff aus dem Mafia-Slang, was in diesem Kontext so viel wie «beseitigt» oder «ermordet» bedeutet.

Verschwörungstheorien um Zahl 86

Die Zahl 86 sorgt jedoch auch immer wieder für Spekulationen und krude Verschwörungstheorien. Der frühere FBI-Direktor James Comey (65) ist gar wegen eines Posts, der die Zahl enthält, angeklagt.

Es handelt sich dabei um einen Instagram-Beitrag vom Mai 2025 mit der aus Muscheln geformten Zahl 8647. Laut US-Präsident Donald Trump (79) ist die Botschaft klar. «86» bedeute «töte ihn», während «47» als Abkürzung für ihn als 47. US-Präsident stehe, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

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Im Trump-Lager verfangen solche Verschwörungstheorien. Seine Behauptung auf Truth Social wurde innert weniger Stunden mehr als 2000 Mal kommentiert und mehr als 3000 Mal geteilt. Auf anderen Plattformen wird der Post kontroverser diskutiert. Auf der Plattform Reddit schreibt etwa ein Nutzer: «Ich hoffe, sie haben mehr als bloss ein Bild von ein paar Muscheln im Sand.»

Comey drohen bis zu 10 Jahre Haft

Der Fall ereignet sich inmitten politischer Spannungen in Washington. Vergangene Woche schaffte es ein bewaffneter Mann, ein Hotel zu stürmen, in dem sich der US-Präsident und zahlreiche Mitglieder der US-Regierung aufhielten.

Comey wird gemäss US-Justizminister Todd Blanche eine «Bedrohung des Lebens» von Präsident Donald Trump vorgeworfen. Dem früheren FBI-Chef drohe im Falle einer Verurteilung eine Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis. «Die Androhung von Gewalt gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten stellt einen schwerwiegenden Verstoss gegen die Gesetze unseres Landes dar», sagte Blanche gemäss Anklageschrift des Justizministeriums der Vereinigten Staaten.

«Dreckiger Polizist»

Der Fall löst erneut starke Bedenken aus hinsichtlich des Missbrauchs des US-Justizsystems als Mittel für politische Vergeltung. Donald Trump bezeichnete Comey in einem Post auf Truth Social als «dreckigen Polizisten».

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der ehemalige FBI-Chef vor Gericht verantworten muss. Im Jahr 2020 war Comey bereits vor demselben Gericht in North Carolina angeklagt – wegen Meineids und Behinderung der Kongressarbeit während einer Senatsanhörung. Die Richterin wies das Verfahren jedoch ab, da die Ernennung der kommissarischen US-Staatsanwältin Lindsay Halligan unrechtmässig war.



