König auf heikler Mission: Charles III. soll in Washington die Wogen glätten – bei einem Präsidenten, der nicht für leise Töne bekannt ist. Kann royale Diplomatie den Bruch kitten? Ein Blick in die Geschichte macht Hoffnung – und mahnt zur Vorsicht.

1957 rettete die Queen das Bündnis – gelingt es jetzt ihrem Sohn?

1957 rettete die Queen das Bündnis – gelingt es jetzt ihrem Sohn?

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Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Beinahe sieben Jahrzehnte ist es her, dass ein britischer Monarch in die USA reiste, um die Beziehung der beiden Länder zu kitten.

1957 landete Queen Elizabeth II. (1926–2022) in Washington – nach der Suez-Krise, in der Grossbritannien gemeinsam mit Frankreich und Israel militärisch gegen Ägypten vorging, um die Kontrolle über den strategisch wichtigen Suezkanal zurückzuerlangen. Der international scharf kritisierte Einsatz endete in einem politischen Fiasko und isolierte London diplomatisch. US-Präsident Dwight D. Eisenhower (1890–1969) war alles andere als «amused». Doch am Ende des Staatsbesuchs klirrten die Gläser, Eisenhower sprach plötzlich wieder von seinem «unerschütterlichen Glauben an die gemeinsame Zukunft». Die Krise war nicht gelöst – aber entschärft.

Heute ist es ihr Sohn King Charles III. (77), der in Washington landet. Und wieder soll ein Royal kitten, was Politiker zerlegt haben. Nur: Für Charles könnte der Besuch nach hinten losgehen!