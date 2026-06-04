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Brutaler Angriff in England
Saudi (21) schiesst mit Armbrust auf Mann

Mit einer Armbrust wurde ein Mann am Donnerstagmorgen auf dem Uni-Gelände in Surrey niedergeschossen. Der Verdächtige, ein saudischer Ex-Student, wurde festgenommen. Das Opfer in den Fünfzigern liegt im Spital in ernstem Zustand.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Mit einer Armbrust wurde ein Mann am Donnerstagmorgen auf dem Uni-Gelände in Surrey niedergeschossen. (Symbolbild)
Foto: Sabine Wunderlin

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mann mit Armbrust auf Uni-Gelände in Surrey am 4. Juni verletzt
  • Täter ist saudischer Ex-Student, wurde direkt vor Ort verhaftet
  • Opfer in den Fünfzigern im Krankenhaus, Zustand ernst
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Mattia JutzelerRedaktor News

Es klingt wie eine Nachricht aus dem Mittelalter. Passiert ist der Armbrust-Angriff aber tatsächlich im Jahr 2026. Am Donnerstagmorgen wurde ein älterer Mann auf dem Gelände der Universität Surrey in England mit einer Armbrust angeschossen. Laut einem Sprecher der Universität ist der Mann in seinen Fünfzigern ein Mitglied des Sicherheitsteams.

Das Opfer befindet sich aktuell in einem ernsten Zustand im Spital. Der mutmassliche Täter, ein saudischer Staatsbürger und ehemaliger Student der Universität, konnte von den Beamten verhaftet werden. Das berichtet unter anderem der «Telegraph». Ein mögliches Motiv ist derzeit nicht bekannt. Der Campus der Universität bleibt trotz des Vorfalls geöffnet.

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«Der Verdächtige wurde kurz nach dem Vorfall am Tatort festgenommen, und es wurden Ermittlungen eingeleitet, um die Umstände des Angriffs zu klären», erklärte der zuständige Polizeikommandant. Die Angehörigen des Opfers seien informiert und werden aktuell von Beamten betreut. 

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