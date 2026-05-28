USA starten neue Angriffe gegen den Iran

Explosionen erschütterten in der Nacht auf Donnerstag die Hafenstadt Bandar Abbas im Iran. Laut dem US-Militär handelte es sich um eine «rein defensive» Aktion.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA schiessen vier iranische Drohnen nahe Bandar Abbas ab

Angriff galt auch iranischer Bodenstation, fünfte Drohne verhindert

US-Militär spricht von «rein defensiver» Aktion

Gabriel Knupfer Redaktor News

Trotz laufenden Friedensverhandlungen greifen die USA weiterhin den Iran an. In der Nacht auf Donnerstag erschütterten mehrere Explosionen die Umgebung der Hafenstadt Bandar Abbas an der Strasse von Hormus.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete von drei Explosionen östlich der Stadt, die der iranischen Marine als Basis dient. Das US-Militär habe auf eine Bedrohung reagiert, sagte das Central Command (Centcom) der US-Streitkräfte gegenüber dem Sender BBC.

Dabei habe das Militär vier iranische Angriffsdrohnen abgeschossen. Der Angriff galt demnach auch der iranischen Bodenkontrollstation, als diese gerade eine fünfte Drohne starten wollte.

Centcom bezeichnete die Angriffe als «angemessen, rein defensiv und darauf ausgerichtet, den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten», schreibt die BBC. US-Präsident Donald Trump (79) sucht aktuell mit einer Mischung aus Drohungen und Versprechungen ein Ende des Konflikts zu erzwingen.