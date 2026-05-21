Bis zu 50 Milliarden Dollar: So hoch sind die US-Verluste bisher

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Der Angriff der USA auf den Iran hat Donald Trump bislang kaum politische oder militärische Erfolge eingebracht. Ein Ende der Kampfhandlungen ist weiterhin nicht absehbar, während die innenpolitische Unterstützung bröckelt und der Unmut wächst. Selbst bei seinem Haussender Fox News lehnen ihn inzwischen 61 Prozent der Zuschauer ab. Nun wurde bekannt, welche militärischen Verluste die USA im Krieg bisher hinnehmen mussten.

Wie «Daily Beast» berichtet, zeigt ein neuer Bericht des Congressional Research Service (CRS), dass die US-Streitkräfte im Verlauf der Kämpfe bis zu 42 Luftfahrzeuge verloren oder beschädigt haben könnten. Eine offizielle, vollständige Übersicht des Pentagon fehlt weiterhin, weshalb das tatsächliche Ausmass nur aus einzelnen Vorfällen und Schätzungen zusammengesetzt werden kann.

Betroffen sind demnach verschiedene Waffensysteme: von F-15E-Kampfjets über Tankflugzeuge vom Typ KC-135 bis hin zu Aufklärungs- und Transportflugzeugen sowie Drohnen wie dem MQ-9 «Reaper». Auch ein E-3-AWACS-Radarflugzeug und ein MQ-4C-Aufklärungsdrone sollen beschädigt oder verloren gegangen sein. Besonders teuer sind einzelne Systeme: Einige Maschinen kosten weit über 100 Millionen Dollar, die Aufklärungsdrohne MQ-4C sogar rund 240 Millionen.

Parallel steigen die Gesamtkosten des Einsatzes stark an. Pentagon-Angaben sprechen inzwischen von mindestens 29 Milliarden Dollar, während interne Schätzungen laut US-Medien bis zu 50 Milliarden Dollar erreichen. Neben dem Materialverlust wurden auch 13 Soldaten getötet und über 350 verletzt, wie «Daily Beast» weiter berichtet. In Washington wächst damit die Kritik an der fehlenden Transparenz über Verlauf und Folgen des Krieges.