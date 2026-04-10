Laut Bidens Ex-Berater ist Netanyahu die treibende Kraft

Von Guido Felder, Auslandredaktor

Joe Bidens (83) ehemaliger Sicherheitsberater Jake Sullivan (49) kritisiert Benjamin Netanyahu (76) scharf. In einem Interview auf ORF sieht er den israelischen Ministerpräsidenten als treibende Kraft hinter dem Iran-Krieg. Laut Sullivan drängt Netanyahu US-Präsidenten bereits seit Jahren systematisch dazu, einen Krieg gegen den Iran zu führen. Donald Trump habe schliesslich in der riskanten Überzeugung gehandelt, militärisch ohne Konsequenzen intervenieren zu können.

Meine Kollegin Janine Enderli beschreibt hier, wie sich die beiden abgesprochen haben.

Sullivan begrüsst den angedachten Waffenstillstand, kritisiert aber Israels weiteren Angriffe auf den Libanon als «strategisch nicht konstruktiv». Für künftige Verhandlungen sieht er zwei Prioritäten: die dauerhafte Sicherung der Strasse von Hormus für den Welthandel und ein striktes Abkommen gegen die iranische Atombewaffnung.

Sullivan fordert ein stärkeres Engagement der Europäer. Diese müssten nun diplomatisch mit einer Stimme sprechen, um die internationale Schifffahrt zu schützen. Er hatte aber auch volles Verständnis dafür, dass man Verbündete nicht erst dann um Hilfe bitten kann, wenn ein Krieg ohne Absprache bereits ausser Kontrolle geraten sei.

Netanyahu benutzt den Krieg nicht nur zur Vernichtung des Feindes. Er packt die Gelegenheit auch, um sein eigenes Land nach seinen Wünschen umzubauen. Lies dazu die Analyse von meinem Kollegen Samuel Schumacher.