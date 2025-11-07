DE
FR
Abonnieren

Bekannt für Motocross-Stunts
Ist Youtube-Star «Doudou» (39) einer der Louvre-Räuber?

Ein Social-Media-Star steht im Verdacht, am spektakulären Einbruch im Louvre beteiligt gewesen zu sein. Abdoulaye N. wurde zusammen mit anderen Verdächtigen festgenommen, berichtet «Le Parisien».
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Teilen
Anhören
1/6
Abdoulaye N. war früher ein bekannter Motocross-Youtuber, heute postet er viel auf Tiktok.
Foto: Screenshot Tiktok

Darum gehts

  • Social-Media-Star soll an Louvre-Einbruch beteiligt gewesen sein
  • Verdächtiger Abdoulaye N. ist bekannt für waghalsige Motocross-Stunts
  • Er soll 15 Einträge im Strafregister haben und war 2014 an Juwelenraub beteiligt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
bliki.jpg
Marian Nadler und BliKI

Der spektakuläre Einbruch im Louvre vom 19. Oktober beschäftigt die Pariser Sicherheitsbehörden weiterhin. Wie «Le Parisien» berichtet, steht jetzt ein Internetstar unter Verdacht, am Kunstraub beteiligt gewesen zu sein. Abdoulaye N.* (39), auch bekannt als «Doudou Cross Bitume», wurde am 29. Oktober festgenommen.

Der Youtuber aus Aubervilliers bei Paris war bisher vor allem für seine waghalsigen Motocross-Stunts bekannt, die er in Videos auf sozialen Medien teilte. Seine Clips, die teilweise über 700'000 Aufrufe erreichten, zeigten ihn bei akrobatischen Fahrten durch Paris. Sein Motto lautete stets: «Immer näher am Asphalt.»

Waren die Louvre-Räuber Gelegenheitstäter?

Laut «Le Parisien» soll Abdoulaye N. in Polizeigewahrsam überraschende Aussagen gemacht. Er gab zu, am Einbruch beteiligt gewesen zu sein, behauptete aber, er habe nicht gewusst, dass es sich um den Louvre handelte. Sein mutmasslicher Komplize Ayed G.* machte ähnliche Angaben und deutete an, sie hätten im Auftrag einer kriminellen Organisation gehandelt.

Louvre-Fenster wird zum neuen Selfie-Hotspot
0:57
Schaulustige sind jeden Tag da:Louvre-Fenster wird zum Selfie-Hotspot

Die Ermittler sind von den amateurhaften Spuren am Tatort irritiert. Offenbar handelt es sich bei den Verdächtigen nicht um Profis, sondern eher um Gelegenheitstäter. Die Polizei prüft nun verschiedene Hypothesen zum Hintergrund des Einbruchs.

Mehr zum Louvre-Raub
«Wir kamen schnell auf drei, vier Hauptverdächtige»
Louvre-Räuber aufgespürt
«Wir kamen schnell auf drei, vier Hauptverdächtige»
Louvre-Diebe wollten Juwelen über Darknet nach Israel verkaufen
Mit Video
«Ego-Konflikte»
Louvre-Diebe wollten Juwelen nach Israel verkaufen
Passwort für Louvre-Videoüberwachung lautet «LOUVRE»
Mit Video
Krasse Sicherheitslücke
Passwort für Louvre-Überwachungssystem war «LOUVRE»
Nächste Anklage nach Louvre-Raub
Mit Video
Frau (38) vor dem Richter
Nächste Anklage nach Louvre-Raub
Hat sich der Louvre-Coup überhaupt gelohnt?
Beute verliert brutal an Wert
Hat sich der Louvre-Coup überhaupt gelohnt?
Mutmassliche Louvre-Einbrecher wollten sich nach Afrika absetzen
Mit Video
Nach Juwelen-Raub
Mutmassliche Louvre-Einbrecher wollten sich nach Afrika absetzen

Abdoulaye N. hat viele Einträge im Strafregister

Abdoulaye N. hat angeblich eine bewegte kriminelle Vergangenheit mit 15 Einträgen im Strafregister. 2014 war er an einem Überfall auf einen Juwelier in Paris beteiligt. Nach einer Haftstrafe arbeitete er zeitweise als Taxifahrer ohne Lizenz.

Die Ermittlungen zum Louvre-Einbruch dauern an. Unterdessen erfreuen sich die alten Videos von «Doudou Cross Bitume» weiterhin grosser Beliebtheit im Internet. Sein Account hingegen ist nicht mehr auffindbar. 

* Namen bekannt 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen