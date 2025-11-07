Ein Social-Media-Star steht im Verdacht, am spektakulären Einbruch im Louvre beteiligt gewesen zu sein. Abdoulaye N. wurde zusammen mit anderen Verdächtigen festgenommen, berichtet «Le Parisien».

1/6 Abdoulaye N. war früher ein bekannter Motocross-Youtuber, heute postet er viel auf Tiktok. Foto: Screenshot Tiktok

Darum gehts Social-Media-Star soll an Louvre-Einbruch beteiligt gewesen sein

Verdächtiger Abdoulaye N. ist bekannt für waghalsige Motocross-Stunts

Er soll 15 Einträge im Strafregister haben und war 2014 an Juwelenraub beteiligt

Der spektakuläre Einbruch im Louvre vom 19. Oktober beschäftigt die Pariser Sicherheitsbehörden weiterhin. Wie «Le Parisien» berichtet, steht jetzt ein Internetstar unter Verdacht, am Kunstraub beteiligt gewesen zu sein. Abdoulaye N.* (39), auch bekannt als «Doudou Cross Bitume», wurde am 29. Oktober festgenommen.

Der Youtuber aus Aubervilliers bei Paris war bisher vor allem für seine waghalsigen Motocross-Stunts bekannt, die er in Videos auf sozialen Medien teilte. Seine Clips, die teilweise über 700'000 Aufrufe erreichten, zeigten ihn bei akrobatischen Fahrten durch Paris. Sein Motto lautete stets: «Immer näher am Asphalt.»

Waren die Louvre-Räuber Gelegenheitstäter?

Laut «Le Parisien» soll Abdoulaye N. in Polizeigewahrsam überraschende Aussagen gemacht. Er gab zu, am Einbruch beteiligt gewesen zu sein, behauptete aber, er habe nicht gewusst, dass es sich um den Louvre handelte. Sein mutmasslicher Komplize Ayed G.* machte ähnliche Angaben und deutete an, sie hätten im Auftrag einer kriminellen Organisation gehandelt.

0:57 Schaulustige sind jeden Tag da: Louvre-Fenster wird zum Selfie-Hotspot

Die Ermittler sind von den amateurhaften Spuren am Tatort irritiert. Offenbar handelt es sich bei den Verdächtigen nicht um Profis, sondern eher um Gelegenheitstäter. Die Polizei prüft nun verschiedene Hypothesen zum Hintergrund des Einbruchs.

Abdoulaye N. hat viele Einträge im Strafregister

Abdoulaye N. hat angeblich eine bewegte kriminelle Vergangenheit mit 15 Einträgen im Strafregister. 2014 war er an einem Überfall auf einen Juwelier in Paris beteiligt. Nach einer Haftstrafe arbeitete er zeitweise als Taxifahrer ohne Lizenz.

Die Ermittlungen zum Louvre-Einbruch dauern an. Unterdessen erfreuen sich die alten Videos von «Doudou Cross Bitume» weiterhin grosser Beliebtheit im Internet. Sein Account hingegen ist nicht mehr auffindbar.

* Namen bekannt