Ein ehemaliger Juwelendieb schätzt, dass die beim Louvre-Raub erbeuteten Juwelen den Tätern nur wenige Millionen einbringen werden. Laut David Desclos müssen die Schmuckstücke zerlegt werden, was ihren Wert drastisch reduziert.

Hat sich der Louvre-Coup überhaupt gelohnt?

Der Raubzug im Louvre könnte den Tätern nur wenige Millionen einbringen.

Darum gehts Pariser Louvre-Kunstraub: Juwelen bringen Tätern nur wenige Millionen Euro ein

Ex-Krimineller: Beute wird zerlegt und ist danach nicht mehr auffindbar

Acht kostbare Schmuckstücke im Wert von umgerechnet 82 Millionen Franken gestohlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die bei dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre erbeuteten Juwelen werden den Tätern nach Einschätzung eines früheren französischen Top-Kriminellen nur wenige Millionen Euro einbringen.

Die Hehler würden den Tätern erklären, dass sie die Schmuckstücke im geschätzten Wert von 88 Millionen Euro (82 Millionen Franken) zerlegen und zerschneiden müssten, sagte der frühere Bankräuber und Juwelendieb David Desclos dem Sender RTL. «Sie schätzen den Wert und sagen: ‹Du kannst dafür, sagen wir, 3, 4 Millionen, maximal 5 Millionen von 88 Millionen bekommen.›»

Von der Beute fehlt jede Spur

«Auf dieser Ebene hat jeder sein Netzwerk von Hehlern. In diesem Milieu gibt es unter den Hehlern auch Edelsteinschleifer, die den Schmuck zerlegen», sagte Desclos. «Ich habe Edelsteinsteinschleifer gekannt, die Juweliergeschäfte betrieben und nebenbei auch das gemacht haben», sagte der Ex-Kriminelle, der sich in Frankreich inzwischen als Komiker einen Namen gemacht hat. Es sei wahrscheinlich eine Frage von Tagen, bis die Beute zerlegt werde. Danach sei sie nicht mehr auffindbar.

Zwei Tatverdächtige, die in den Louvre eingebrochen und den Schmuck aus den Vitrinen gestohlen haben sollen, befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Am Mittwochabend wurden fünf weitere Verdächtige festgenommen. Von der Beute fehlt bislang jede Spur.

Edelsteine und mehr gestohlen

«Manchmal handelt es sich um Bestellungen von Milliardären, die sich leidenschaftlich für diese Art von Schmuck interessieren», sagte Desclos zu möglichen Hinterleuten des Louvre-Coups. «Sehr, sehr selten hatte ich solche Kontakte, bei denen es sich um Milliardäre handelte, die besonderen Schmuck wollten.»

0:57 Schaulustige sind jeden Tag da: Louvre-Fenster wird zum Selfie-Hotspot

Bei ihrem Einbruch in den Louvre hatten die Täter am 19. Oktober acht kostbare Schmuckstücke früherer Königinnen und Kaiserinnen erbeutet – darunter waren mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen.