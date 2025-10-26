Durchbruch im Fall des Jahrhundertraubs im Louvre: Zwei Verdächtige wurden in Paris festgenommen. Sie sollen Teil eines vierköpfigen Teams sein, das die wertvollen französischen Kronjuwelen stahl. Die Ermittlungen der Pariser Polizei laufen auf Hochtouren.

1/4 Zwei Verdächtige wurden in Paris festgenommen. Foto: AFP

Darum gehts Zwei Verdächtige nach Juwelenraub im Louvre festgenommen, Ermittlungen laufen weiter

Einbrecher tarnten sich als Arbeiter und nutzten Lastwagen mit Hubarbeitsbühne

Gestohlene Kronjuwelen haben geschätzten Wert von mehreren hundert Millionen Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der spektakuläre Einbruch in den Louvre, bei dem unschätzbar wertvolle königliche Juwelen gestohlen wurden, nimmt eine dramatische Wendung. Wie «Le Parisien» berichtet, wurden am Samstagabend zwei Verdächtige festgenommen. Die Pariser Polizei führte eine spezielle Operation durch, um die mutmasslichen Täter zu fassen.

Die beiden Männer stammen aus der Region Paris und sollen Teil einer vierköpfigen Bande sein, die für den Raub verantwortlich gemacht wird. Der Einbruch in Frankreichs berühmtestes Museum am 18. Oktober hatte international für Aufsehen gesorgt. Die Verdächtigen seien in Gewahrsam genommen worden sein und werden nun von der Anti-Banditen-Brigade (BRB) und der Zentralstelle zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern (OCBC) verhört.

Beute im Wert von mehreren Hundert Millionen Franken

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Vorwürfe des organisierten Diebstahls und der kriminellen Verschwörung. Die Täter waren mit einem Lastwagen mit Hubarbeitsbühne vorgefahren und hatten sich als Arbeiter getarnt. In gelben Westen und mit Motorradhelmen ausgestattet, schlugen sie ein Fenster zur Apollo-Galerie ein – dem Herzstück des Museums, in dem die französischen Kronjuwelen ausgestellt sind.

Mit Winkelschleifern entwendeten die Einbrecher königliche Schätze von unschätzbarem historischem und materiellem Wert. Darunter befanden sich Juwelen, die einst Kaiserin Eugénie, der Frau Napoleons III., gehört hatten. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Millionen Euro geschätzt.

1:13 Auf mobilem Lift: Louvre-Juwelendiebe flüchten in aller Ruhe