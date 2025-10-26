Darum gehts
- Zwei Verdächtige nach Juwelenraub im Louvre festgenommen, Ermittlungen laufen weiter
- Einbrecher tarnten sich als Arbeiter und nutzten Lastwagen mit Hubarbeitsbühne
- Gestohlene Kronjuwelen haben geschätzten Wert von mehreren hundert Millionen Euro
Der spektakuläre Einbruch in den Louvre, bei dem unschätzbar wertvolle königliche Juwelen gestohlen wurden, nimmt eine dramatische Wendung. Wie «Le Parisien» berichtet, wurden am Samstagabend zwei Verdächtige festgenommen. Die Pariser Polizei führte eine spezielle Operation durch, um die mutmasslichen Täter zu fassen.
Die beiden Männer stammen aus der Region Paris und sollen Teil einer vierköpfigen Bande sein, die für den Raub verantwortlich gemacht wird. Der Einbruch in Frankreichs berühmtestes Museum am 18. Oktober hatte international für Aufsehen gesorgt. Die Verdächtigen seien in Gewahrsam genommen worden sein und werden nun von der Anti-Banditen-Brigade (BRB) und der Zentralstelle zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern (OCBC) verhört.
Beute im Wert von mehreren Hundert Millionen Franken
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Vorwürfe des organisierten Diebstahls und der kriminellen Verschwörung. Die Täter waren mit einem Lastwagen mit Hubarbeitsbühne vorgefahren und hatten sich als Arbeiter getarnt. In gelben Westen und mit Motorradhelmen ausgestattet, schlugen sie ein Fenster zur Apollo-Galerie ein – dem Herzstück des Museums, in dem die französischen Kronjuwelen ausgestellt sind.
Mit Winkelschleifern entwendeten die Einbrecher königliche Schätze von unschätzbarem historischem und materiellem Wert. Darunter befanden sich Juwelen, die einst Kaiserin Eugénie, der Frau Napoleons III., gehört hatten. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Millionen Euro geschätzt.