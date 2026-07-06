Tragödie in einem US-Küstenort: Ein zweijähriges Kind starb am Sonntag in einem überhitzten Auto, nachdem die Babysitterin es zurückgelassen hatte. Leider kam jede Hilfe zu spät.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Hallandale Beach, USA, starb ein Kind (†2) in überhitztem Auto

Babysitterin liess es in der Sonne, Polizei fand es leblos

Temperaturen im Auto erreichen nach Minuten lebensgefährliche Werte, 20 Todesfälle 2026

Janine Enderli Redaktorin News

Es sind Fälle, die einen immer wieder tief erschüttern: Ein zweijähriges Baby starb in den USA in einem überhitzten Auto. Die Tragödie ereignete sich am Sonntag in Hallandale Beach – rund 32 Kilometer nördlich von Miami.

Laut Berichten mehrerer US-Medien hatte eine Babysitterin das Kleinkind auf einem Parkplatz in der prallen Sonne zurückgelassen.

Nach einiger Zeit fand die Polizei das Kind leblos im Wagen. Die Ermittler vermuten einen Hitzeschlag als Todesursache. Die genauen Hintergründe des Dramas werden noch ermittelt.

Mehrere Fälle in Europa

Bereits nach wenigen Minuten können Temperaturen in einem geschlossenen Fahrzeug lebensgefährlich ansteigen. Besonders Kleinkinder, deren Körper Hitze weniger effektiv regulieren können, sind in solchen Situationen stark gefährdet.

Solche tragischen Vorfälle sind keine Seltenheit. Auch in Europa häufen sich die Meldungen von Kindern, die in überhitzten Autos zurückgelassen werden. In Deutschland wurde beispielsweise im Juni 2026 ein 20 Monate altes Kind tot in einem Auto in Schorndorf gefunden, das stundenlang in der Sonne stand. In Frankreich starben Mitte Juli zwei Brüder (†2, †4) und ebenfalls in Frankreich kamen Zwillinge in einem überhitzten Raum ums Leben.

«Forgotten Baby Syndrom»

Psychologen erklären das Phänomen des sogenannten «Forgotten Baby Syndrome», bei dem gestresste oder abgelenkte Betreuungspersonen im Alltag vergessen, dass ein Kind noch im Auto ist. «Es handelt sich nicht um Nachlässigkeit im moralischen Sinn, sondern um ein nachvollziehbares Versagen des Gedächtnissystems», erklärte der Zürcher Psychiater Cosmin Chita gegenüber Blick.

Eine ungewohnte Änderung der Routine kann fatale Gedächtnisfehler auslösen. «Bei Stress, Schlafmangel, Ablenkung oder einer Abweichung von der Routine kann das automatisierte System die Oberhand gewinnen», erklärt Chita. «Man fällt quasi in den ‹Autopilot› und die geplante Abweichung wird komplett ausgeblendet.»