Nach dem tragischen Hitzetod zweier Brüder in Frankreich werden immer mehr Details bekannt. Nun spricht die Grossmutter darüber, was an dem verhängnisvollen Tag passierte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Carpentras, Frankreich, starben zwei Brüder (†2, †4) im überhitzten Auto



Temperaturen erreichten bis zu 70 Grad, Kinder starben an Dehydrierung

Mutter wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, bis zu 15 Jahre Haft drohen

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist eine Tragödie, die Frankreich zutiefst erschüttert. Am vergangenen Montag starben zwei Brüder (†2, †4) in einem völlig überhitzten Auto im französischen Carpentras. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie aufgrund von Temperaturen bis 70 Grad einem Herz-Kreislaufstillstand erlagen.

Nun werden neue Details zum Drama bekannt. Die Mutter hatte die Brüder zunächst ins Schwimmbad und dann zum Einkaufen mitgenommen. Nach ihrer Rückkehr nach Hause liess sie die Kinder im Auto, während sie die Einkäufe ins Haus trug.

«Es war wirklich extrem heiss»

Später fand sie die Brüder leblos vor. Die Grossmutter der Kinder sagt gegenüber «Daily Mail»: «Es ist eine Tragödie. Es war am Montag wirklich extrem heiss. Es herrschte eine furchtbare Hitzewelle. Meine Tochter ging deshalb morgens mit den Jungen schwimmen und anschliessend noch einkaufen.»

Trotz schneller Hilfe konnte der Notarzt die Kinder nicht mehr retten. Ein vorläufiger Autopsiebericht bestätigte, dass die Brüder an Dehydrierung durch die Hitze starben.

Grossmutter: «Nichts Illegales ist passiert»

Die Grossmutter weiter: «Die Medien haben schreckliche Dinge über meine Familie verbreitet und versucht, den Eindruck zu erwecken, es sei etwas Verdächtiges vorgefallen. Es war ein tragischer Fehler, nichts Illegales ist passiert. Alle hatten in dieser Hitze Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, sie war sehr beschäftigt, und meine Tochter hatte ausserdem mit vielen anderen Dingen in ihrem Leben zu kämpfen.»

Trotz der Aussagen der Grossmutter herrscht nach wie vor Verwirrung darüber, was genau passiert ist. Die Mutter hatte vor der Polizei widersprüchliche Aussagen gemacht. Zuerst gab sie an, die Buben vergessen zu haben. Später erklärte sie, die Kinder seien ins Auto geklettert, um zu Spielen und hätten sich selbst eingeschlossen, während sie bereits im Haus gewesen sei.

Die Mutter, die nach einer Trennung mit ihren vier Kindern bei ihrer Mutter lebt, steht unter Schock. Sie wird der fahrlässigen Tötung beschuldigt und muss mit bis zu 15 Jahren Haft rechnen.