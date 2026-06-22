In Frankreich wurden zwei Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren am Montag tot im Auto ihrer Familie aufgefunden. Ermittler vermuten, dass die aktuelle Hitzewelle mit Temperaturen bis 38 Grad eine Rolle gespielt haben könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Kinder in Carpentras tot im Familienauto gefunden

Vermutlich Hitzewelle bei 38 Grad als Todesursache

Kinder in Garage nach Einkauf eingeschlossen

Janine Enderli Redaktorin News

Tragödie in Frankreich: Zwei Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren wurden am Montagnachmittag tot im Auto ihrer Familie auf einem Parkplatz in Carpentras in der Region Vaucluse aufgefunden.

«Die Todesursachen müssen noch ermittelt werden, aber die Theorie einer Hitzewelle wird favorisiert», sagte die Staatsanwältin von Carpentras, Hélène Mourges, gegenüber französischen Medien. In der betroffenen Region herrschen aktuell Temperaturen von bis zu 38 Grad.

In Garage zurückgelassen

Wie der Sender BFMTV berichtet, waren die beiden Kinder in dem Fahrzeug in der Garage ihres Hauses eingeschlossen, nachdem ihre Mutter vom Einkaufen zurückgekehrt war. Die Rettungskräfte sind noch vor Ort im Einsatz.

Am Montag gilt in 49 französischen Départements – das entspricht etwa der Hälfte des Landes – die höchste Hitzewarnstufe, und das französische Wetterinstitut Météo-France prognostiziert, dass der heutige Tag der heisseste sein wird, der jemals in Frankreich gemessen wurde.