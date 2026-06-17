In Schorndorf bei Stuttgart stirbt ein Kleinkind, das von seiner Mutter stundenlang im Auto zurückgelassen wurde. Bei 28 Grad Mittagshitze kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mutter vergisst Tochter am 17. Juni in Schorndorf im Auto

Kleinkind stirbt nach mehreren Stunden bei 28 Grad Mittagshitze

Leiche gegen 14.30 Uhr entdeckt, Ermittlungen und Obduktion eingeleitet

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine Mutter (44) vergisst ihre kleine Tochter am Mittwoch in ihrem Auto. Mehrere Stunden bleibt das Kleinkind alleine im Fahrzeug eingesperrt. Draussen herrschen während der Mittagshitze Temperaturen von bis zu 28 Grad im Schatten. Das Innere des Autos dürfte sich relativ schnell auf hohe Temperaturen aufgeheizt haben.

Erst Stunden später am Nachmittag entdeckt die Mutter ihre Tochter im Auto, wie «Focus» schreibt. Dann ist es schon zu spät. Das Kleinkind ist verstorben.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen gegen die Mutter aufgenommen. Wo die 44-Jährige die ganze Zeit über war, ist nicht bekannt. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse zur Todesursache des Kindes bringen. Vor Ort wurden auch Zeugen befragt.

Hitzewarnung für Schorndorf herausgegeben

Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der deutschen Kleinstadt Schorndorf, etwa 30 Kilometer von Stuttgart entfernt. Das Auto war vor einer Kletterhalle parkiert. Das leblose Kleinkind wurde gegen 14.30 Uhr gefunden. Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Region rund um Schorndorf am Mittwoch eine Hitzewarnung herausgegeben.

Laut Informationen der «Bild» soll das bewusstlose Kind zunächst aus dem Fahrzeug befreit worden sein. «Obwohl durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst sofort Reanimationsmassnahmen eingeleitet wurden, verstarb das Kind noch vor Ort», erklärte ein Polizeisprecher.

Neben der Polizei waren auch das Deutsche Rote Kreuz und Notfallseelsorger im Einsatz.