DE
FR
Abonnieren
Schweizer fahren in riesigem Autokorso durch Kosovo
0:23
Anlässlich einer Hochzeit:Schweizer fahren in riesigem Autokorso durch Kosovo

Karossen-Corso mit Schweizer Nummern
Auto-Fan feiert Protz-Hochzeit im Kosovo

Ein Autokorso zur Hochzeit ist beliebt – doch was sich nun im Kosovo ereignete, wirkt sehr pompös. Dutzende Boliden, darunter BMWs, Ferraris und Lamborghinis ziehen durch eine Stadt – die meisten mit Schweizer Kennzeichen.
Publiziert: 06.08.2025 um 08:01 Uhr
|
Aktualisiert: 08:28 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Dutzende hochmotorisierte BMW-Boliden, Ferrari und Lamborghini ziehen durch eine Stadt im Kosovo. Die meisten haben ein Schweizer Kennzeichen.
Foto: Tiktok / @leaard9

Darum gehts

  • Hochzeitsparade mit Boliden im Kosovo, die meisten mit Schweizer Kennzeichen
  • Video zeigt pompösen Auto-Corso mit BMW, Ferrari und Lamborghini
  • Begeisterte Kommentaren und vereinzelte Kritik unter dem Beitrag
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Auf ihren Motorhauben leuchtet rot die albanische Flagge mit dem Doppeladler. Dutzende hochmotorisierte BMW-Boliden, Ferraris und Lamborghinis ziehen durch eine Stadt im Kosovo. Von einem Balkon aus wird die pompöse Szene gefilmt. Einen ganzen Strassenzug füllt die Parade aus, fast kein Ende in Sicht. Was ausserdem auffällt: Die meisten der Autos haben ein Schweizer Kennzeichen.

Wäre der Originalton des Videos zu hören, würde die hitzige Sommerluft sicherlich vom röhrenden Klang der Bolidenmotoren erfüllt. Stattdessen wird die Szene, die auf dem Tiktok-Account «leaard9» veröffentlicht wurde, von einem Song unterlegt, der die Feier-Atmosphäre unterstreicht. 

Boliden tragen Schweizer Kennzeichen

Aus der Bildunterschrift des Beitrags geht hervor, dass es sich um eine Parade anlässlich einer Hochzeit handle. «So holt man die Braut», steht dort auf Albanisch. Auf Anfrage von Blick sagt der User, dass es sich um die Hochzeit seines Cousins gehandelt habe. 

Szenenwechsel: Auf einem Parkplatz vor einer grossen Villa werden die mehrheitlich luxuriösen Autos aus der Nähe gefilmt. Einige Menschen bewundern die Autos, fangen den aussergewöhnlichen Moment mit ihren Handys ein. 

Auch auf seinem Tiktok-Account zeigt sich der User als Autoenthusiast. Vor allem die Marke BMW scheint es ihm angetan zu haben. Immer wieder präsentiert er BMW-Modelle, zeigt die Fahrzeuge von allen Seiten oder während der Fahrt. Je mehr PS, desto besser, scheint sein Motto zu sein. 

Mehr zum Thema Auto
Geklauter Fiat treibt in Frauenfeld im Kanal
Mit Video
Verlassenes Auto
Geklauter Fiat treibt in Frauenfeld im Kanal
Appenzeller sollen wegen Touristen den Fuss vom Gas nehmen
Knatsch in Appenzell
Einheimische sollen wegen Touristen vom Gas
«Wir brauchen hier endlich einen Blitzer!»
Mit Video
Nach tödlichem Unfall mit Kind
«Wir brauchen hier endlich einen Blitzer!»
20-Jähriger kracht mit Bolide mehrmals gegen Mittelleitplanke
Unfall auf A1 Richtung Zürich
Junglenker kracht mit Bolide gegen Mittelleitplanke
Junglenker (18) fährt mit Mercedes Bushaltestelle kaputt
In Rieden AG
Junglenker (18) kracht mit Mercedes in Bushaltestelle
Polizist erhält 10'000 Franken Schadenersatz
Nackt im Garten abgelichtet
Polizist erhält 10'000 Fr Schadenersatz

In den Kommentaren herrscht Begeisterung

In den Kommentaren herrscht zumeist Begeisterung über den pompösen Autokorso, Glückwünsche zur Hochzeit werden ausgesprochen. Eine Userin kommentiert: «Wenn mein Mann und seine Familie mich nicht so abholen, will ich es nicht». Ein anderer schreibt auf Albanisch: «Lamborghini, Ferrari und Nummernschilder aus der Schweiz! So machen wir das». Nur vereinzelt gibt es Kritik, dass die Szene übertrieben sei. 

So scheint ein User nicht allzu begeistert, die Schweizer Auto-Parade durch die Strassen des Kosovo ziehen zu sehen. Er schreibt: «Sie können Schweizer Bier trinken und eine Braut suchen.» Erst kürzlich sorgte bereits ein Schweizer Audi-Fahrer mit Thurgauer Nummer im Kosovo für Aufsehen, als er für ein riskantes Überholmanöver über ein Trottoir bretterte. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?