Ein Autokorso zur Hochzeit ist beliebt – doch was sich nun im Kosovo ereignete, wirkt sehr pompös. Dutzende Boliden, darunter BMWs, Ferraris und Lamborghinis ziehen durch eine Stadt – die meisten mit Schweizer Kennzeichen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf ihren Motorhauben leuchtet rot die albanische Flagge mit dem Doppeladler. Dutzende hochmotorisierte BMW-Boliden, Ferraris und Lamborghinis ziehen durch eine Stadt im Kosovo. Von einem Balkon aus wird die pompöse Szene gefilmt. Einen ganzen Strassenzug füllt die Parade aus, fast kein Ende in Sicht. Was ausserdem auffällt: Die meisten der Autos haben ein Schweizer Kennzeichen.

Wäre der Originalton des Videos zu hören, würde die hitzige Sommerluft sicherlich vom röhrenden Klang der Bolidenmotoren erfüllt. Stattdessen wird die Szene, die auf dem Tiktok-Account «leaard9» veröffentlicht wurde, von einem Song unterlegt, der die Feier-Atmosphäre unterstreicht.

Boliden tragen Schweizer Kennzeichen

Aus der Bildunterschrift des Beitrags geht hervor, dass es sich um eine Parade anlässlich einer Hochzeit handle. «So holt man die Braut», steht dort auf Albanisch. Auf Anfrage von Blick sagt der User, dass es sich um die Hochzeit seines Cousins gehandelt habe.

Szenenwechsel: Auf einem Parkplatz vor einer grossen Villa werden die mehrheitlich luxuriösen Autos aus der Nähe gefilmt. Einige Menschen bewundern die Autos, fangen den aussergewöhnlichen Moment mit ihren Handys ein.

Auch auf seinem Tiktok-Account zeigt sich der User als Autoenthusiast. Vor allem die Marke BMW scheint es ihm angetan zu haben. Immer wieder präsentiert er BMW-Modelle, zeigt die Fahrzeuge von allen Seiten oder während der Fahrt. Je mehr PS, desto besser, scheint sein Motto zu sein.

In den Kommentaren herrscht Begeisterung

In den Kommentaren herrscht zumeist Begeisterung über den pompösen Autokorso, Glückwünsche zur Hochzeit werden ausgesprochen. Eine Userin kommentiert: «Wenn mein Mann und seine Familie mich nicht so abholen, will ich es nicht». Ein anderer schreibt auf Albanisch: «Lamborghini, Ferrari und Nummernschilder aus der Schweiz! So machen wir das». Nur vereinzelt gibt es Kritik, dass die Szene übertrieben sei.

So scheint ein User nicht allzu begeistert, die Schweizer Auto-Parade durch die Strassen des Kosovo ziehen zu sehen. Er schreibt: «Sie können Schweizer Bier trinken und eine Braut suchen.» Erst kürzlich sorgte bereits ein Schweizer Audi-Fahrer mit Thurgauer Nummer im Kosovo für Aufsehen, als er für ein riskantes Überholmanöver über ein Trottoir bretterte.