Ein führerloser Fiat wurde am Dienstagmorgen im Walzmühlekanal in Frauenfeld entdeckt. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre, während das Fahrzeug geborgen wurde. Die Umstände des Vorfalls werden untersucht.

Fiat treibt in Frauenfeld im Walzmühlekanal

1/8 Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Dienstagmorgen einem Passanten in Frauenfeld. Foto: BRK-News

Angela Rosser Journalistin News

Früh am Morgen entdeckte ein Passant in Frauenfeld ein Auto im Walzmühlekanal in Frauenfeld im Kanton Thurgau. Nachdem der gegen 6.45 Uhr das Fahrzeug entdeckte, alarmierte er die Notrufzentrale, worauf eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau ausrückte.

Die Einsatzkräfte fanden den Fiat im Wasser vor. Von der Fahrerin oder dem Fahrer fehlte jede Spur, schreibt BRK-News.

Ölsperre zum Umweltschutz

Der Fiat war bereits stark mit Wasser gefüllt. Zur Sicherung der Unfallstelle und zum Schutz der Umwelt wurde die Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld hinzugezogen. Neun Feuerwehrleute errichteten vorsorglich eine Ölsperre im Kanal. Um das Fahrzeug bergen zu können, musste das Wasserniveau im Walzmühlekanal gesenkt werden.

Dazu musste der Schieber, der normalerweise Wasser aus der Murg in den Kanal leitet, geschlossen werden. Ein privates Abschleppunternehmen mit einem Kranfahrzeug wurde für die Bergung angefordert.

Umstände noch unklar

Gegen 10 Uhr konnte der abgesoffene Fiat aus dem Kanal gehoben und abtransportiert werden. Erfreulicherweise traten keine Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug aus, sodass keine Umweltgefährdung bestand.

Wie BRK-News mitteilt, sind die genauen Umstände, die zum Eintauchen des Autos in den Kanal führten, noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.