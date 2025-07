Am Samstagmorgen kam es bei der Fährstation in Horgen zu einem Unfall. Ein Auto ist im Wasser gelandet.

Angela Rosser Journalistin News

Bei der Fährstation in Horgen am Zürichsee kam es am Samstagmorgen zu einem Unfall. Eine Leserin schreibt, dass ein Auto im Wasser liege und die Polizei vor Ort sei. Die Polizei bestätigt auf Anfrage einen entsprechenden Einsatz und teilt mit, dass es keine Verletzten gegeben habe.

«Aus noch ungeklärten Gründen ist ein Auto über die Fähre hinaus gekommen und im Wasser gelandet», heisst es auf Anfrage von der Verkehrszentrale der Polizei. Die betroffene Person konnte geborgen werden, und nun müsse noch das Fahrzeug aus dem See geholt werden.