Seniorin verwechselt Gas mit Bremse und fährt in Bodensee

Am Mittwochmorgen kam es am Bodensee zu einem spektakulären Unfall. Eine ältere Dame verwechselte vermutlich Gas- und Bremspedal und donnerte in den Bodensee. Sie konnte sich selbst unverletzt befreien.

1/4 Die Frau konnte sich nach dem Unfall selbst aus dem Fahrzeug befreien. Foto: Freiwillige Feuerwehr Überlingen

Eine Frau (89) ist am Mittwochmorgen im deutschen Überlingen mit ihrem Auto versehentlich in den Bodensee gefahren. Vermutlich verwechselte sie die Pedale und gab unbeabsichtigt Gas, so dass sie in der Nähe eines Tennisklubs ins Wasser fuhr, wie die Polizei in Ravensburg mitteilte.

Wegen des flachen Wassers konnte sich die Frau den Angaben zufolge selbst befreien und das Auto unverletzt verlassen. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Wasserschutzpolizei und Feuerwehr banden austretende Betriebsstoffe und verhinderten eine Verschmutzung des Sees.