Ein 20-jähriger Autofahrer verunfallte am Montag auf der A1 Richtung Zürich. Foto: Kanton Aargau

Darum gehts 20-jähriger Lenker verunfallte auf A1 mit BMW M3, leicht verletzt

Fahrzeug prallte mehrmals gegen Mittelleitplanke, Totalschaden am Auto entstanden

Führerausweis auf Probe entzogen, erheblicher Sachschaden an Autobahneinrichtung

Daniel Macher Redaktor News

Am Montag verunfallte ein Lenker auf der Autobahn und prallte mehrmals in die Mittelleitplanke. Der Junglenker wurde leicht verletzt. Der Selbstunfall ereignete sich am Montag kurz vor 14 Uhr im Kanton Aargau auf der A1 in Fahrtrichtung Zürich.

Der 20-jährige Lenker setzte mit seinem BMW M3 zum Überholen an, als das Heck seines leistungsstarken Autos ausbrach. In der Folge prallte das Fahrzeug schleudernd mehrmals gegen die Mittelleitplanke und kam dort zum Stillstand.

Fahrer mit leichten Verletzungen

Polizei und Rettungsdienst waren rasch vor Ort. Der noch eingeklemmte, aber ansprechbare Automobilist, musste durch die Strassenrettung der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. An der Autobahneinrichtung entstand erheblicher Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und verzeigte den Lenker an die zuständige Staatsanwaltschaft. Der Führerausweis auf Probe wurde ihm zuhanden des Strassenverkehrsamts entzogen.