In Rieden AG Junglenker (18) fährt mit Mercedes Bushaltestelle kaputt

Ein 18-jähriger Neulenker hat am frühen Sonntagmorgen in Rieden AG eine Bushaltestelle kaputt gefahren. Am Auto entstand Totalschaden. Er und sein gleichaltriger Mitfahrer blieben unverletzt. Die Polizei nahm ihm den auf Probe ausgestellten Fahrausweis weg.

Publiziert: vor 26 Minuten