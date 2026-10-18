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Neben russischen Flugzeugen
Auto durchbricht Zaun am Leipziger Flughafen

Am Flughafen Leipzig ist am Samstagabend ein Loch im Zaun entdeckt worden. Der Flugbetrieb auf der Nordseite wurde gestoppt. Der Zaun wurde wohl von einem Auto durchbrochen.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Zum zweiten Mal im Fokus: Der Leipziger Flughafen.
Foto: KEYSTONE/DPA-Zentralbild

Darum gehts

  • Ein Auto soll am Flughafen Leipzig den Zaun durchbrochen haben.
  • Danach stoppte Betrieb im Norden; nahe stehen russische Frachter.
  • Im August lag Sprengdrohne bei ukrainischer Antonov.
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Fabrice ObristRedaktor News

Schon wieder in Leipzig! Nach einem gescheiterten Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne Anfang August kam es am Wochenende zu einem weiteren Vorfall am Flughafen Leipzig.

Wie die «Bild» schreibt, wurde am Samstagabend gegen 23 Uhr ein Loch im Zaun des Flughafens entdeckt. In der Folge musste laut einer Polizeisprecherin der Flugbetrieb auf der Nordseite eingestellt werden. Polizeiautos fuhren zum Ort des Geschehens und suchten die Stelle ab.

Drei Russen-Flieger im Visier?

Die Polizei geht laut Zeitung «mit hoher Wahrscheinlichkeit» davon aus, dass der Zaun durch ein auf das Gelände rasendes Auto durchbrochen wurde. Besonders brisant: Das Loch im Zaun befindet sich in der Nähe von russischen Frachtfliegern, die seit der Ukraine-Invasion 2022 nicht mehr abheben dürfen und dort parkiert sind.

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Im August stand hingegen ein ukrainisches Frachtflugzeug im Visier des mutmasslichen Anschlags. Damals wurde eine mit Sprengstoff beladene Drohne in der Nähe des Flugzeugs des Typs Antonov gefunden. Hinter dem damaligen Vorfall soll Russland stehen.

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