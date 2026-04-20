Die Ukraine hat Sonntagnacht die Tuapse-Ölraffinerie in Krasnodar mit Drohnen getroffen. Explosionen und Brände verwüsteten Lagertanks, Trümmer sollen zudem mehrere Gebäude beschädigt haben. Der Angriff tötete einen Mann und verletzte einen weiteren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ukrainische Drohnen griffen Sonntagnacht die Tuapse-Ölraffinerie in Südrussland an

Mindestens zwei Lagertanks beschädigt, Drohnentrümmer trafen zivile Gebäude

Die Raffinerie verarbeitet jährlich rund 12 Millionen Tonnen Rohöl War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Der Ukraine ist ein weiterer Schlag gegen die russische Kriegsfinanzierung gelungen. Ersten Berichten zufolge haben ukrainische Drohnen Sonntagnacht die Ölraffinerie Tuapse in der südrussischen Region Krasnodar angegriffen.

Russische Telegram-Kanäle berichteten unter Berufung auf Augenzeugenberichte von Explosionen im Hafengebiet der Stadt. Aus dem betroffenen Gebiet schlugen grosse Flammen hervor, mindestens zwei Lagertanks der Raffinerie sollen getroffen worden sein. Am Morgen zeigten Videos in den sozialen Medien zudem eine gewaltige Rauchsäule über der Stadt.

Gouverneur: Drohnentrümmer treffen zivile Gebäude

Der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew (55), bestätigte den Angriff «im Seehafen von Tuapse». Das Ziel des Angriffs konkretisierte er nicht. Kondratjew gab ferner an, dass bei dem Angriff ein Mann getötet und ein weiterer Mann verletzt worden seien.

Drohnentrümmer sollen laut dem Gouverneur zudem mehrere Gebäude der Stadt beschädigt haben, darunter eine Grundschule, ein Kindergarten, ein Museum, ein Wohnhaus und eine Kirche. Auch eine Gasleitung soll Schaden genommen haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

So wichtig ist die Ölraffinerie in Tuapse

Das ukrainische Militär hat sich bislang nicht zu den Angriffen geäussert. Das genaue Ausmass des entstandenen Schadens ist ebenfalls noch unklar.

Die Tuapse-Ölraffinerie, eine Anlage des Staatskonzerns Rosneft, ist eine der zehn grössten Ölraffinerien Russlands. Die Raffinerie hat eine Verarbeitungskapazität von rund 12 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Ukrainische Drohnenangriffe zielen immer wieder auf russische Ölinfrastruktur. So will die Ukraine die wichtigste Einnahmequelle des Kremls reduzieren.