«Wütend, dass er unser Präsident ist»: Aufruhr in Alaska vor Trump-Gipfel

Pro-Ukraine-Protest in Anchorage vor dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Foto: AFP

Von Daniel Kestenholz und Janine Enderli, Redaktoren am Newsdesk

Sie jubeln, sie hupen extra lange und zeigten ihre Kreativität: Hunderte Menschen haben sich am Donnerstagabend an einer belebten Kreuzung in Anchorage, Alaska, versammelt und protestierten damit gegen den Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin, der heute startet.

Mit Parolen, Flaggen und Plakaten taten die Amerikaner lautstark ihre Unterstützung für Kiew kund. Hupend fuhren Autos vorbei, ein Lastwagenfahrer liess seine Hupe besonders laut ertönen. Begleitet wurden die Demonstranten von einer Marschkapelle und viel Jubel.

Zu den Protestierenden gehörte auch die aus dem Raum Stuttgart stammende Deutsche Petra, die seit Jahrzehnten in Alaska lebt. Sie verwies darauf, dass das US-Militär dort regelmässig Verteidigungsübungen abhält – die auch Szenarien möglicher Angriffe aus Russland umfassen – und kritisierte, dass zugleich dem russischen Präsidenten bei seinem Besuch ein roter Teppich ausgerollt werde.

Ähnlich äusserte sich Cristy Willer. «Es ist sehr wichtig, der Welt klarzumachen, dass Alaska (...) dieses Treffen und die Menschen, die daran teilnehmen, nicht wirklich gutheisst», sagte sie. Ihre Freundin Susan Soule ergänzte: «Die Menschen sind wirklich besorgt. Sie leiden mit der Ukraine. Sie sind wütend, dass Trump unser Präsident ist.»

Unter den Teilnehmern waren auch zwei Frauen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Sie demonstrierten nach eigenen Angaben stellvertretend für in Alaska lebende Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich trotz Aufenthaltsgenehmigung aus Sorge vor den Folgen von Trumps Migrationspolitik nicht offen an den Protesten beteiligen wollten.