Ein modernes Café in Wien bietet eine besondere Erfrischung an. Ein Kaffee, der sich innerhalb von zehn Sekunden in Glacé verwandelt. Wird der Trend aus Asien zum Sommergetränk 2026 oder verfliegt der Hype schon bald?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Wien boomt der Trend-Drink Subzero: Eiskalter Espresso auf kalter Milch

Das Glas wird auf minus 86 Grad gekühlt, nur 120 verfügbar

Nach 10 Sekunden am Rand Glacé, Trend stammt ursprünglich aus Asien

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Je heisser es im Sommer wird, umso kälter müssen die Getränke sein! Das gilt auch für Kaffee. Neben den Klassikern wie dem Eiskaffee oder den beliebten Frappuccinos begeistert jetzt ein neuer Kaffee-Trend die Community. Auf Tiktok wurde das asiatische Getränk bereits seit längerem gehypt.

Bei dem Subzero, wie das Trendgetränk heisst, handelt es sich um einen sogenannten Dirty Coffee – heiss gebrühter Espresso, der über kalte Milch gegossen wird. Der Clou: Er wird in einem Glas serviert, das über Nacht auf minus 86 Grad gekühlt wurde.

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Wer den Kaffee geniessen will, muss schnell sein

Wie die österreichische Zeitung «Der Standard» berichtet, lockt das Café Lightsout mit dem Subzero bereits massenhaft Influencer und Jugendliche an. Allerdings ist die beliebte Erfrischung limitiert. Da über Nacht nicht mehr als 120 Gläser im Gefrierer Platz haben, muss man schnell sein. Auch beim Trinken sollte die Zeit im Auge behalten werden: Bereits nach 10 Sekunden verwandelt sich der Kaffee am Rand zu Glace.

Ursprünglich kommt der Trend aus Asien und ist auf Social Media unter dem Namen Shanghai Dirty Coffee bekannt. Auch gibt es bereits weitere Variationen, etwa als Matcha-Latte oder mit Ube-Zusatz. Durch sein eiskaltes Äusseres und seine cremige Textur könnte er auf Instagram schon bald zum Sommergetränk 2026 aufsteigen.

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Die kühlen Erfrischungen sind längst mehr als nur Getränke. Auf Social Media werden sie als Lifestyleprodukte vermarktet und trotz teils horrender Preise sind sie beliebter denn je. Blick zeigt weitere Instagram-Lieblinge.

Matcha

Der Matcha-Trend ging dieses Jahr an keinem vorbei: Weil das grüne Pulver so gefragt ist, kämpfen die Teebauern in Japan mit Engpässen. Der Wachmacher ist wegen seiner langanhaltenden Wirkung eine beliebte Alternative zu Kaffee. Auch seine lindengrüne Farbe verhalf ihm im Netz zum Erfolg.

Ube

Egal ob Kaffee oder Matcha, momentan wird alles mit Ube verfeinert. Das violette Pulver besteht aus der philippinischen Yamswurzel und hat einen süsslichen Geschmack – ähnlich wie Vanille. Ube selbst enthält kein Koffein und kann deshalb als Ube-Latte auch gut am Abend getrunken werden.

Proffee

Unter einem Proffee versteht man einen Kaffee, der mit Protein angereichert wurde. Wie bei anderen Protein-Produkten bietet er eine einfache Möglichkeit, seine benötigten Proteinmengen einzunehmen. Insbesondere bei Fitness-Influencern ist der Proffee schon seit Jahren extrem beliebt.