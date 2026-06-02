Lange galt Kaffee als Genussmittel, das man besser nicht übertreiben sollte. Eine neue Studie deutet nun aber darauf hin, dass regelmässiger Kaffeekonsum einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben könnte – insbesondere bei Frauen über 50 Jahre.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kaffee könnte laut Studie gesundes Altern fördern, sagen Forschende in Orlando

Moderater Kaffeekonsum verbessert Chancen auf gesundes Altern um 30 Jahre später

47'000 Frauen aus «Nurses' Health Study» analysiert, nur Kaffee zeigte diesen Effekt

Blick Lifestyle

Neuste Studien belegen: Kaffee könnte gesundes Altern fördern. Forschende haben Daten von mehr als 47'000 Frauen ausgewertet und dabei einen überraschenden Zusammenhang entdeckt: Wer im mittleren Lebensalter regelmässig ein bis drei Tassen Kaffee pro Tag trank, hatte später bessere Chancen, gesund alt zu werden.

Die Ergebnisse wurden am Jahreskongress der American Society for Nutrition in Orlando vorgestellt. Untersucht wurden Teilnehmerinnen der bekannten Langzeitstudie «Nurses' Health Study».

Demnach erreichten Frauen, die häufiger Kaffee konsumierten, öfter ein hohes Alter, ohne an schweren chronischen oder neurologischen Erkrankungen zu leiden.

«Wir haben festgestellt, dass moderater Konsum von koffeinhaltigem Kaffee im mittleren Lebensalter mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für gesundes Altern verbunden war – selbst noch 30 Jahre später», sagt Studienautorin Sara Mahdavi.

Nur Kaffee zeigte diesen Effekt

Besonders interessant: Der positive Zusammenhang zeigte sich nur bei Kaffee. Andere koffeinhaltige Getränke wie Tee oder gesüsste Softdrinks brachten laut den Forschenden keinen vergleichbaren Nutzen.

Eine mögliche Erklärung liegt im Einfluss von Kaffee auf den Stoffwechsel und hormonelle Prozesse. Gerade bei Frauen in und nach den Wechseljahren könnte dies eine wichtige Rolle spielen.

Kein Freipass für unbegrenzten Kaffeegenuss

Die Forschenden betonen jedoch, dass die Ergebnisse kein medizinischer Rat seien, mehr Kaffee zu trinken. Die Studie zeigt lediglich einen Zusammenhang, beweist aber keine direkte Ursache.

Für gesundes Altern bleiben laut Experten vor allem eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und regelmässige Bewegung entscheidend.

Wer seinen Kaffee gerne trinkt, darf sich dennoch freuen: Zumindest deutet die aktuelle Forschung darauf hin, dass ein paar Tassen pro Tag dem Körper möglicherweise mehr nützen als schaden.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.