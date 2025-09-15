DE
FR
Abonnieren

Attentat auf Charlie Kirk – FBI-Chef Kash Patel meldet
DNA-Beweis erhärtet Verdacht gegen Tyler Robinson

Neue Beweise erhärten den Verdacht gegen Tyler Robinson im Fall des Attentats auf den Trump-Vertrauten Charlie Kirk. FBI-Chef Kash Patel bestätigte, dass die DNA auf der Tatwaffe mit der des Verdächtigen übereinstimmt und ein belastendes Dokument gefunden wurde.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Der Verdacht gegen Tyler Robinson hat sich laut FBI erhärtet.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

  • DNA auf Tatwaffe stimmt mit mutmasslichem Schützen überein. Schriftlicher Hinweis gefunden
  • Charlie Kirk, einflussreicher rechter Aktivist und Trump-Helfer, wurde erschossen
  • Verdächtiger (22) mit linksgerichteten Einstellungen einen Tag nach Tat verhaftet
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Fünf Tage nach dem Attentat auf den Vertrauten von US-Präsident Donald Trump (79), Charlie Kirk (†31), hat sich nach Angaben der Ermittler der Verdacht gegen Tyler Robinson (22) erhärtet. Der Chef der US-Bundespolizei FBI, Kash Patel (45), teilte am Montag im Sender Fox News mit, die DNA auf der Tatwaffe stimme mit der des mutmasslichen Schützen überein.

Zudem sei im Elternhaus des Verdächtigen ein schriftlicher Hinweis auf die Tat gefunden worden. Der Festgenommene habe darin festgehalten, er habe die Gelegenheit, Kirk zu töten, und werde sie nutzen, sagte Patel. Das Dokument sei zwar zerstört worden, das FBI habe aber «forensische Hinweise auf die Notiz gefunden».

Mehr zum Attentat auf Charlie Kirk
Vizepräsident Vance will Folge von Kirk-Podcast moderieren
Prominenter Ersatz
Vizepräsident Vance will Folge von Kirk-Podcast moderieren
«Tyler Robinson kooperiert nicht»
Mit Video
Gouverneur nach Kirk-Tod
«Tyler Robinson kooperiert nicht»
Kirk-Attentäter lebte mit Transfrau zusammen
Mit Video
Rätseln über Tatmotiv
Kirk-Attentäter lebte mit Transfrau zusammen
Die USA zwischen Schockstarre und Eskalation
Mit Video
Blick in Washington
Attentat auf Charlie Kirk
Die USA zwischen Schockstarre und Eskalation
Donald Trumps zwölf Online-Apostel
Sie verkünden seine Botschaft
Trumps neue zwölf Online-Apostel
Riesige Trauerfeier für Charlie Kirk (†31) geplant – auch Trump kommt
Stadion mit 63'000 Plätzen
Riesige Trauerfeier für Charlie Kirk (†31) geplant

Kirk war am Mittwoch bei einem Auftritt auf einem Universitätscampus im Bundesstaat Utah erschossen worden. Er galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Influencer und Helfer von Präsident Trump.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen