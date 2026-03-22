Kuba bereitet sich auf mögliche US-Invasion vor

Kuba rüstet sich für eine mögliche Invasion durch die USA. Vize-Aussenminister Carlos Fernández de Cossio erklärte im TV, die Armee bereite sich auf einen Angriff vor – trotz Bemühungen um gute Beziehungen zu Washington.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kuba bereitet sich auf möglichen US-Militärangriff vor, sagt Vize-Aussenminister

Donald Trump (79) spricht von «Befreiung» und möglicher Einnahme Kubas

Kubanische Armee «jederzeit bereit», Fokus bleibt aber auf Diplomatie War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Kuba hat mit Vorbereitungen auf eine mögliche Invasion des US-Militärs begonnen. Gleichzeitig versichert die Regierung, sie wolle die Beziehungen zu den USA und US-Präsident Donald Trump (79) nicht verschlechtern. Das sagte der kubanische Vize-Aussenminister in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview.

«Unsere Armee ist jederzeit bereit», sagte Carlos Fernández de Cossio gegenüber dem TV-Sender NBC. «Tatsächlich bereitet sie sich derzeit auf einen möglichen militärischen Angriff vor. Angesichts der weltweiten Lage wäre es naiv, das nicht zu tun.»

Trump spricht von «Befreiung» Kubas

Und weiter: «Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Wir sehen keinen Grund dafür, wie könnte es gerechtfertigt sein?» Kuba wolle keinen Konflikt mit den Vereinigten Staaten.

Man behält sich das Recht vor, sich zu verteidigen. Gleichzeitig signalisiert Havanna Bereitschaft, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

Am Montag hatte Donald Trump gesagt, er glaube, er werde die Ehre haben, Kuba einzunehmen. Er erläuterte dabei allerdings nicht, was genau er damit meinte. Er sprach auch von der «Befreiung» des Landes.