Das Verhältnis zwischen den USA und Kuba ist angespannt. Das teilte Präsident Miguel Díaz-Canel am Freitag mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump nennt Kuba einen «scheiternden Staat», plant angeblich friedliche Übernahme

Kubas Präsident Díaz-Canel bestätigt erstmals laufende Verhandlungen mit den USA

Gespräche sollen seit Januar 2026 stattfinden, Kuba bisher ohne Bestätigung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

US-Präsident Donald Trump wettert immer wieder gegen Kuba und bezeichnete ihn als «scheiternden Staat». Er wolle das Land «friedlich übernehmen». Mit der Begründung: Kuba brauche dringend Hilfe und könne nicht allein überleben. Angeblich würden schon seit Januar Gespräche laufen. Kuba hat das bislang nicht bestätigt.

Doch jetzt hat sich Miguel Díaz-Canel, Kubas Präsident, öffentlich zu Gesprächen mit den USA bekannt. Man stehe in Verhandlungen. Es geht konkret darum, Lösungen für die verhängte Blockade zu finden. Hintergrund: Kuba erhält seit Dezember kein Öl mehr aus Venezuela. Um den Druck zu erhöhen, drohte Trump mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten.