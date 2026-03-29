Laut Medienberichten: Pentagon soll Einsätze von Bodentruppen vorbereiten

Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk

Immer wieder heisst aus offiziellen Kreisen der US-Politik, es werden zu einem Einsatz von amerikanischen Bodentruppen im Iran kommen. Bisher blieben solche Operationen aus – wie die «Washington Post» nun berichtet, sollen die Vorbereitungen im Pentagon jedoch auf Hochtouren laufen.

Eine «wochenlange Bodenoperation im Iran» soll im Fokus der nächsten Kriegsschritte stehen. Dafür sollen Tausende US-Soldaten in den Nahen Osten versetzt werden, was den Konflikt auf eine neue Eskalationsstufe anheben könnte. Der Vorschlag des Pentagons soll jedoch noch nicht offiziell von US-Präsident Trump erlaubt worden sein.

Die Beamten, auf die sich die Zeitung in ihrem Bericht berufen, erklärten, die Massnahme würde nicht den Umfang einer vollständigen Invasion haben. Stattdessen soll es zu Razzien durch Spezialeinheiten und Infanterietruppen kommen.

Karoline Leavitt, die Pressesprecherin des Weissen Hauses, hielt sich in einem Statement bedeckt. «Es ist die Aufgabe des Pentagons, Vorbereitungen zu treffen, um dem Oberbefehlshaber ein Maximum an Handlungsoptionen zu bieten. Das bedeutet nicht, dass der Präsident eine Entscheidung getroffen hat.»