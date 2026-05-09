Wladimir Putin hat in Moskau eine Rede zum «Tag des Sieges» und den Ukraine-Krieg verteidigt. Wegen Angst vor Drohnenangriffen blieb die Parade kleiner als sonst. Eine von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe sorgte für zusätzliche Sicherheit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russland feiert am 9. Mai den «Tag des Sieges» in Moskau

Putins Parade wegen Ukraine-Krieg verkleinert, Waffenruhe durch Trump verkündet

Hunderte Fusssoldaten nahmen an Militärparade teil

Marian Nadler Redaktor News

Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Jahr 1945. Der Kreml veranstaltet anlässlich des «Tags des Sieges» in Moskau eine grosse Militärparade. Angesichts des Krieges mit der Ukraine und der Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen fällt diese diesmal aber deutlich kleiner aus als sonst.

Kremlchef Wladimir Putin (73) hält zu diesem Anlass jedes Jahr eine viel beachtete Rede. Am Samstag behauptete der russische Präsident laut «Le Parisien», der Krieg gegen das Nachbarland Ukraine sei eine «gerechte Sache». Die russische Armee stehe in der Ukraine einer von der Nato unterstützten «aggressiven Macht» gegenüber, sagte der russische Präsident. Unter Bezugnahme auf den Zweiten Weltkrieg erklärte er, die «grosse Tat der siegreichen Generation inspiriere heute die Soldaten», die die Militäroperation – so nennt Moskau den Krieg in der Ukraine – durchführen würden.

Trump rettet Putins Parade

Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren hat man sich entschlossen, die Parade auf dem Roten Platz, die um 9 Uhr Schweizer Zeit begann, zu verkleinern. Neben Putin anwesend waren der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko (71) und der russische Verteidigungsminister Andrei Beloussow (67). Putin sprach, während Hunderte Fusssoldaten im Zentrum der russischen Hauptstadt strammstanden.

US-Präsident Donald Trump (79) hatte am Freitagabend eine dreitägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg verkündet – und damit vermutlich Putins Parade vor möglichen ukrainischen Drohnenangriffen gerettet.